Martha Schultz in Bad Aussee: „Brauchen Skigebiete in allen Größen“
Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich sprach bei ihrem Besuch im Ausseerland mit der Kleinen Zeitung über aktuelle Aufgabenstellungen und Trends in Tourismus und Wirtschaft.
Frau Schultz, Sie sind seit mehreren Monaten Präsidentin der Österreichischen Wirtschaftskammer. Sind Sie gut in Ihrer neuen Funktion und hier konkret bei Ihrem Ausseerland-Besuch angekommen?
Ja, bei beidem. Ich bin von Tirol über die Salzkammergutseen hierher gefahren und war bei einer Lechpartie am Grundlsee eingeladen. Das ist schon etwas Besonderes.
Das Zubereiten der Fische in der Lechhütte beim offenen Feuer hat etwas Urtümliches, Archaisches?
Die Fahrt mit der Plätte über das Wasser, der Sternenhimmel, das Zusammensitzen bei der Lechhütte, die Musik, das ist eine unverwechselbare Besonderheit der Region. Im Zillertal, wo ich herkomme, haben wir diese Seenlandschaft nicht.
Die Schultz-Gruppe ist Österreichs größter Seilbahnbetreiber. Hier im Ausseerland-Salzkammergut gibt es mit dem Loser und der Tauplitz zwei mittlere Skigebiete. Die Region Schladming-Dachstein hat die große Vier-Berge-Skischaukel und im Osten des Bezirkes findet sich mit der Kaiserau ein kleines mit Schleppliften. Welche Entwicklung zeichnet sich bei den Größendimensionen ab?
Es braucht alle diese Skigebietsformen, genau so, wie es bei den Autos welche mit weniger oder mehr PS gibt. Gerade für Familien mit Kindern ist die Vielfalt notwendig, damit die Kleinen von Kindheit an mit dem Skifahren vertraut gemacht werden. Wichtig sind die Beschneiung und das Service. Skifahrerinnen und Skifahrer sind top präparierte Pisten heute gewöhnt.
Zum Thema Langlaufen, Stichwort Klimawandel. Soll man künftig eher im Tal Loipen beschneien oder in höhere Lagen gehen und längere Anfahrtswege in Kauf nehmen?
Das muss jede Region für sich entscheiden, was sich für sie am besten eignet. Man braucht aber generell eine Loipen-Infrastruktur, um am internationalen Markt bestehen zu können.
Vierzig Kilometer von hier entfernt gibt es im Raum Irdning und Öblarn konkrete Bestrebungen den ersten Windpark der Region zu verwirklichen. Wintertourismus ist energieintensiv. Muss man im Gegenzug deswegen auch ja zu Windrädern sagen?
Es braucht erneuerbare Energie, das ist keine Frage. Welche Form das ist, ob PV-Anlagen, Wasserkraft oder Windkraft, da muss wiederum jede Region selbst für sich eine Entscheidung treffen. Es geht auch um die Geschwindigkeit der Umsetzung: Wir müssen die gesetzlichen Voraussetzungen für rasche Verfahren schaffen.
Wie sehen Sie das Wechsel- und Spannungsverhältnis zwischen Tourismusbetrieben, Zweitwohnsitzen und leistbarem Wohnraum für die einheimische Bevölkerung?
Das ist auch in Tirol ein sehr großes Diskussionsthema. Wir sind alle gefordert, Wohnraum für junge Familien zu ermöglichen und leistbar zu machen. Dafür braucht man verschiedene Modelle und Förderungen.
Sie sind über das Salzburger und oberösterreichische Salzkammergut ins steirische Salzkammergut gekommen. Braucht es eine intensive Zusammenarbeit mit der starken Marke Salzkammergut?
Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich für grenzüberschreitende Zusammenarbeit starkmache. Der internationale Gast fragt nicht, in welchem Bundesland er Urlaub macht.
Vor unserem Gespräch hat es ein Zusammentreffen zwischen Wirtschaftsvertretern der Region und Ihnen gegeben. Was brennt der Region unter den Fingernägeln?
Es sind vom Bodensee bis zum Neusiedlersee die selben Themenbereiche, die Kopfzerbrechen bereiten: Bürokratie, Energiekosten, Arbeitskräfte.
Gibt es wieder mehr Zulauf zu Handwerksberufen oder ist der Zustrom in Richtung Studien ungebrochen?
Handwerk hat, wenn man sein Potential ausschöpft, auch finanziell goldenen Boden. Was wir feststellen, ist eine Zunahme der Betriebsgründungen. Wir hatten noch nie so viele neue Unternehmerinnen und Unternehmer wie jetzt.
Sie sind seit 2015 Bundesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“. Bleibt diese Tätigkeit weiterhin besonders in Ihrem Fokus?
Ja. Das ist meine DNA. Wir haben schon einiges erreicht, es gibt aber noch viel zu tun, etwa, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Dafür haben wir beispielsweise zusammen mit Industriellenvereinigung eine Datenbank mit über 400 top ausgebildeten Frauen für entsprechende Aufgaben eingerichtet.