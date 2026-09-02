Martha Schultz in Bad Aussee: „Brauchen Skigebiete in allen Größen“

Frau Schultz, Sie sind seit mehreren Monaten Präsidentin der Österreichischen Wirtschaftskammer. Sind Sie gut in Ihrer neuen Funktion und hier konkret bei Ihrem Ausseerland-Besuch angekommen? Ja, bei beidem. Ich bin von Tirol über die Salzkammergutseen hierher gefahren und war bei einer Lechpartie am Grundlsee eingeladen. Das ist schon etwas Besonderes.

Das Zubereiten der Fische in der Lechhütte beim offenen Feuer hat etwas Urtümliches, Archaisches? Die Fahrt mit der Plätte über das Wasser, der Sternenhimmel, das Zusammensitzen bei der Lechhütte, die Musik, das ist eine unverwechselbare Besonderheit der Region. Im Zillertal, wo ich herkomme, haben wir diese Seenlandschaft nicht.

Die Schultz-Gruppe ist Österreichs größter Seilbahnbetreiber. Hier im Ausseerland-Salzkammergut gibt es mit dem Loser und der Tauplitz zwei mittlere Skigebiete. Die Region Schladming-Dachstein hat die große Vier-Berge-Skischaukel und im Osten des Bezirkes findet sich mit der Kaiserau ein kleines mit Schleppliften. Welche Entwicklung zeichnet sich bei den Größendimensionen ab? Es braucht alle diese Skigebietsformen, genau so, wie es bei den Autos welche mit weniger oder mehr PS gibt. Gerade für Familien mit Kindern ist die Vielfalt notwendig, damit die Kleinen von Kindheit an mit dem Skifahren vertraut gemacht werden. Wichtig sind die Beschneiung und das Service. Skifahrerinnen und Skifahrer sind top präparierte Pisten heute gewöhnt.