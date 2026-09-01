Lesermeinungen zu neuer Onlineshopping-Steuer: „Völlig krank!“

Online-Bestellungen werden in Österreich teurer: Ab Oktober schlägt die neue Paketsteuer mit bis zu 2,40 Euro zu. So sehen unsere Leserinnen und Leser das Thema.

Ab Oktober 2026 gilt in Österreich eine neue Paketsteuer. Versandhändler mit mehr als 100 Millionen Euro Österreich-Umsatz zahlen zwei Euro pro Sendung. Wird die Abgabe an Kunden weitergegeben, kann sie inklusive Umsatzsteuer bis zu 2,40 Euro ausmachen. Indirekt sind laut Handelsverband auch rund 4000 heimische Händler auf Online-Marktplätzen betroffen.

Die Regierung will damit Umweltbelastungen reduzieren, den stationären Handel stärken und unter anderem die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Lebensmittel gegenfinanzieren. Laut Post-Chef Walter Oblin könnten sich Mehrkosten durch weitere EU-Gebühren auf bis zu 7,40 Euro pro Paket summieren.

„So ein konsumentenfeindliches Gesetz“

Im Forum der Kleinen Zeitung zeigen sich die Kommentierenden geteilter Meinung. Zur Gruppe jener, die in dieser Sache kein Verständnis für das Vorgehen der Regierung haben, gehört „ReHa73“, der als Motiv die Angst vor China wittert: „Dann darf man im (stationären, Anm.) Handel aber auch nichts mehr kaufen, denn da ist auch fast alles aus Fernost.“

Wenn man noch die neue EU-Verpackungsverordnung im Hinterkopf berücksichtigt, dann gewinnt man den Eindruck, diese Bundesregierung will noch unbedingt ohne Sinn und Verstand einen draufsetzen. — DerExilant

Indes sieht „CL24“ die Mehrwertsteuersenkung unter diesen Voraussetzungen als wenig sinnvoll an und hegt Zweifel an einem positiven Effekt für den stationären Handel: „Es werden nach dem ersten Schock (…) eh alle brav zahlen.“ Damit treffe die Steuer „die Falschen“ und „die anderen werden es kaum spüren“, so „CL24“ weiter. Diese Überzeugung teilt unter anderem „MCW61“: „Amazon betrifft es nicht wirklich! Der Konsument wird dafür bezahlen!“

Auch „DerExilant“ hält mit seiner Kritik an der politischen Maßnahme nicht hinterm Berg: „Das Ganze liest sich wie ein verspäteter Aprilscherz und ist tatsächlich völlig krank!“ Denn: „Wenn man noch die neue EU-Verpackungsverordnung im Hinterkopf berücksichtigt, dann gewinnt man den Eindruck, diese Bundesregierung will noch unbedingt ohne Sinn und Verstand einen draufsetzen. So ein konsumentenfeindliches Gesetz hätte ich eher Deutschland zugetraut als Österreich.“

„Würde auch Retouren besteuern“

Anderer Ansicht zeigt sich „Arthurd63“: „(Die Paketsteuer) stärkt den stationären heimischen Handel, weil dieser Einheimische beschäftigt und seine Steuern bei uns zahlt.“ Ebenfalls kein Problem mit der Neuregelung hat „herwig67“. Er selbst kaufe jedenfalls wieder häufiger im stationären Handel ein: „Die Paketsteuer ist ok, (ich) würde auch Retouren besteuern. Man kann nur hoffen, dass der Lenkungseffekt auch nachhaltig ist.“

Es sollen die Retourpakete nicht mehr gratis sein! Die Leute bestellen zwecks Spaß und Laune und brauchen wahrscheinlich den Großteil der Waren überhaupt nicht. — silviab

Für ein allgemeines Umdenken im Konsumverhalten plädiert auch „silviab“: „Es sollen die Retourpakete nicht mehr gratis sein! Die Leute bestellen zwecks Spaß und Laune und brauchen wahrscheinlich den Großteil der Waren überhaupt nicht.“ Getragen wird diese Aussage von persönlicher Erfahrung: „Bei mir in der Wohnanlage bekommen zwei Einheiten fast täglich ein Paket – sind Private, keine Nachbarn mit irgendeinem Gewerbe …“