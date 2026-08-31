Gailtaler Spengler ist in die Insolvenz gerutscht

Nach Anträgen von Gläubigern wurde über das Vermögen von Jürgen Guggenberger aus Kirchbach ein Konkursverfahren eröffnet.

Am Montag wurde über das Vermögen von Jürgen Guggenberger aus Kirchbach über Gläubigeranträge ein Konkursverfahren eröffnet. Der 44-Jährige war als Glaser und Spengler tätig. Derzeit liegen noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Es gibt auch keine Infos darüber, ob Dienstnehmer betroffen sind.

Ab sofort können Gläubigerforderungen im Verfahren bis zum 5. Oktober über den KSV1870 unter E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at oder über den AKV Europa unter E-Mail: klagenfurt@akveuropa.at angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Hermagorer Anwalt Philipp Mödritscher bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 20. Oktober statt.