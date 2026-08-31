Grazer bei Arbeiten in Weißkirchen schwer verletzt

61-Jähriger stürzte vom Dach eines Carports. Der Mann musste ins UKH Graz geflogen werden.

Mit schweren Verletzungen endeten Arbeiten auf einem Carport in Weißkirchen. Am Sonntag wollte ein Grazer seiner Tochter und seinem Schwiegersohn bei der Montage der Dachpaneele ihres Carports helfen. Während sich der 61-Jährige am Dach befand, bereiteten die beiden am Boden die nächsten Paneele vor.

Laut Angaben des Schwiegersohnes dürfte der Mann vermutlich aus Unachtsamkeit vom Dach gestürzt sein. Die Tochter sowie der Schwiegersohn leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Nach der Erstversorgung wurde der Grazer mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C 17 ins UKH Graz geflogen. Hinweise auf Fremdverschulden konnten nicht festgestellt werden.