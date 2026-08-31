Jeanette Biedermann ist mit 46 Jahren erstmals Mama geworden

Die deutsche Sängerin und Schauspielerin gab erst Anfang des Jahres ihre Schwangerschaft bekannt. Nun kam das „Wunschkind“ von Jeanette Biedermann zur Welt.

Herzlichen Glückwunsch! Wie die „Bild“ berichtet, ist Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann endlich Mama geworden. Für die 46-Jährige war der kleine Spross ein absolutes Wunschkind.

Noch vor zwei Wochen zeigte sie sich auf Instagram mit Babykugel und schrieb voller Vorfreude: „Endspurt ihr Lieben! Jetzt kann es jeden Tag soweit sein. Wir warten gespannt auf unseren kleinen Schatz, auf unser Geschenk!“

Ein Söhnchen für Jeanette Biedermann

Damals traf sie noch die letzten Vorbereitungen vor der anstehenden Geburt. Laut dem Medium soll alles gut verlaufen sein, Mutter und Kind gehe es gut. „Mein Sohn ist kerngesund und athletisch und hat eine überraschende Kraft für ein so kleines, magisches Wesen.“ „Ich kann diesen Traum bisher kaum greifen, so überwältigend ist er. Freudentränen und ein tiefes Gefühl überwältigender Liebe! Immer wieder Tränen des Glücks. Die Geburt war die größte Herausforderung meines Lebens. Aber am Ende hat das allergrößte Geschenk und das Glück unseres Lebens auf uns gewartet.“

Die Deutsche machte ihre Schwangerschaft Anfang des Jahres öffentlich, im März wurde sie erstmals mit kleinem Babybauch gesichtet. Vater des Kindes soll laut „Bild“ Biedermanns Freund Sebastian sein. Er wurde vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal an ihrer Seite gesehen, während ihrer „Let’s Dance“-Teilnahme. Er saß im Publikum der RTL-Show und jubelte ihr zu.

Träumt schon lange von eigener Familie

Bereits 2003 hat Biedermann von einer eigenen Familie geträumt. Damals sagte sie: „Ich würde gern Mama werden. Am liebsten hätte ich einen Jungen und ein Mädchen. Für das Baby würde ich auch eine Gesangspause einlegen und erst einmal nur Mama sein. Babys brauchen ganz viel Liebe und Zeit.“ Ihre Ehe mit Musikproduzent und Gitarrist Jörg Weißelberg (57) blieb allerdings kinderlos.

Bei Biedermanns aktueller Schwangerschaft handelt es sich aufgrund ihres Alters um eine Risikoschwangerschaft. Doch statt der Angst vor möglichen Komplikationen soll bei ihr die Freude auf das Baby überwiegen, berichtet die „Bild“.

Biedermann startete ihre Karriere als Schauspielerin mit der Rolle der Marie Balzer in der Kult-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, wodurch sie um das Jahr 2000 in ganz Deutschland berühmt wurde. Später bekam sie ihre eigene Serie und feierte mit der Telenovela „Anna und die Liebe“ große Erfolge. Zeitgleich baute sie sich eine Karriere als Popsängerin auf, verkaufte über zwei Millionen Tonträger und landete mit Hits wie „Rock My Life“, „How It’s Got to Be“ und „Run with Me“ in den Charts.