Stadt Klagenfurt sucht 20 Meter hohen Weihnachtsbaum

Die Stadt Klagenfurt sucht wieder nach dem passenden Weihnachtsbaum, der den Christkindlmarkt am Neuen Platz zieren soll. Für den Spender entstehen keine Kosten.

Der Weihnachtsbaum am Neuen Platz zählt zu den Höhepunkten am Christkindlmarkt

29 Grad, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein – und trotzdem beschäftigt sich die Stadt Klagenfurt schon intensiv mit der Planung des diesjährigen Christkindlmarkts am Neuen Platz. Dafür sucht die Stadt nach dem passenden Baum, der den Höhepunkt des Christkindl- und Silvestermarkts bildet.

Idealerweise hat der Baum eine stattliche Größe von rund 20 Metern Höhe. Der Baum sollte freistehend und gut erreichbar für Lkw beziehungsweise einen Kran sein. Ebenfalls ist eine befestigte Zufahrt notwendig, da für das Aufladen ein stabiler Untergrund vorhanden sein muss.

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Frist endet am 30. September

Wer einen derartig großen Baum im Garten beziehungsweise auf seinem Grundstück hat und diesen spenden möchte, kann direkt mit der Abteilung Präsidium Kontakt (praesidium@klagenfurt.at) aufnehmen. Für den Baumspender entstehen keinerlei Kosten, die Frist für Meldungen endet am 30. September, informiert die Stadt Klagenfurt.

Der Christbaum ist jedes Jahr der Mittelpunkt auf dem Weihnachts- und Silvestermarkt am Neuen Platz. Er bringt den Platz zum Strahlen, sorgt für die wunderbare Adventstimmung, ist ein beliebtes Fotomotiv und prägt die Vorweihnachtszeit in der Kärntner Landeshauptstadt.