400 Haltepunkte: Neues Shuttle soll das Mölltal verändern

Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen. Wirtschaft & Geld 400 Haltepunkte: Neues Shuttle soll das Mölltal verändernAb September startet im Oberen Mölltal ein neues Mobilitätsangebot. Das Postbus Shuttle verbindet sechs Gemeinden, bestehende Haltestellen und Ausflugsziele.In Kürze © VKGVon links: Peter Ebner (Bürgermeister Stall), Josef Dullnig (erster Vizebürgermeister Winklern), Peter Suntinger (Bürgermeister Großkirchheim), Martin Lackner (Bürgermeister Heiligenblut), Josef Kerschbaumer (Bürgermeister Rangersdorf), Landesrat Sebastian Schuschnig und Richard Unterreiner (Bürgermeister Mörtschach)vor 1 Stunde1. September 2026 um 03:00WinklernÖffentlicher Verkehr +7Heiligenblut am GroßglocknerGroßkirchheimRangersdorfMörtschachStallVerkehrMobilität