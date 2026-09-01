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400 Haltepunkte: Neues Shuttle soll das Mölltal verändern

Ab September startet im Oberen Mölltal ein neues Mobilitätsangebot. Das Postbus Shuttle verbindet sechs Gemeinden, bestehende Haltestellen und Ausflugsziele.

Sieben Männer vor einem Kleinbus und lachen in die Kamera
© VKG
Von links: Peter Ebner (Bürgermeister Stall), Josef Dullnig (erster Vizebürgermeister Winklern), Peter Suntinger (Bürgermeister Großkirchheim), Martin Lackner (Bürgermeister Heiligenblut), Josef Kerschbaumer (Bürgermeister Rangersdorf), Landesrat Sebastian Schuschnig und Richard Unterreiner (Bürgermeister Mörtschach)
WinklernÖffentlicher Verkehr