Wo früher das „La Casa“ war, tischt Familie Florin ab 1. September im „Fiore Mare“ auf. Auf der Speisekarte stehen Pizza, Pasta, Burger sowie hausgemachte Desserts.

Ab Dienstag, 1. September, kann Bärnbach mit einem neuen Gastrobetrieb aufwarten. Nach der Übernahme des ehemaligen „La Casa“ und Umbauarbeiten konnte die Familie Florin ihr Café und Pizzeria „Fiore Mare“ in der Dr.-Niederdorfer-Straße 16c, gegenüber Remus, in Bärnbach offiziell eröffnen.

© Robert Cescutti

Angeboten werden unter anderem Pizzen in vielen verschiedenen Variationen, Pastagerichte, Burger, hausgemachte Desserts sowie italienische Weine. Bereits bei der offiziellen Eröffnungsfeier konnten sich einige Gäste bereits von der Qualität und Vielfalt der mediterranen Küche und dem Ambiente im gemütlichen Lokal samt Gastgarten persönlich überzeugen.

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Nach der Begrüßung durch die neue Inhaberfamilie und dem Durchschneiden eines Bandes feierten Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn, Geschäftspartner und Gäste aus Politik und Wirtschaft das neueste Restaurant in Bärnbach. Vor Ort waren unter anderem Bürgermeister Jochen Bocksruker, Stadtrat Andreas Albrecher sowie Edith und Otto Kresch.