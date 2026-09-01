Milliarde an Verbindlichkeiten: AVL-Rettungsplan, Investor als Option

AVL List im Umbruch: Obwohl der Rettungsplan steht, sollen weitere Mitarbeiter abgebaut werden. Sogar der Einstieg eines Investors ist möglich.

Rund zwei Monate sind die Entscheidungen alt: Der Sanierungs- und Restrukturierungsplan bei AVL List wurde abgesegnet, der Wechsel von Firmenchef Helmut List in den Aufsichtsrat war längst beschlossen. AVL List hatte sich einen eigenen Restrukturierungsmanager ins Unternehmen geholt. In Verbindung mit dem neuen CEO Lukas Walter wurde das Unternehmen neu ausgerichtet und Abteilungen, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören, auf den Prüfstand gestellt, zusammengelegt oder sogar geschlossen.

Schon damals war klar – es muss einen weiteren Abbau von Mitarbeitern geben. 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten bereits 2025 das Unternehmen verlassen, 2026 waren es bisher 350 und jetzt noch einmal 180. Von über 500 Mitarbeitern, die 2026 ihren Job verlieren, berichtete die Kleine Zeitung bereits im Jänner.

Nach Abzug der 180 nun betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sinkt die Beschäftigtenzahl in Graz auf knapp unter 3000. Ohne diese Einschnitte wären die Banken und Kapitalgeber beim Restrukturierungsplan nicht mit an Bord gewesen. Die Einschnitte in das Unternehmen AVL List sind erheblich, auch abseits vom Personalabbau. Die Ziele, die mit den Geldgebern vereinbart wurden, sind verbindlich. Davon hängt das weitere Schicksal von AVL List ab.

AVL: Über eine Milliarde an Verbindlichkeiten

Insgesamt stehen im Konzernlagebericht knapp über eine Milliarde an Verbindlichkeiten. AVL-CEO Lukas Walter sagt dazu: „Wir haben am 15. Juni den Restrukturierungsplan unterschrieben, mit dem wir bis Ende 2028 das Unternehmen wieder sehr profitabel machen. Die Maßnahmen dafür sind darin klar definiert. 2028 sind wir wieder ein sehr profitables Technologieunternehmen, um entsprechend in die Zukunft zu steuern. Unsere Restrukturierung beinhaltet auch die Verbindlichkeiten, die in der Bilanz stehen. Die Banken haben mit uns unterschrieben. Das heißt, dass sie dazu stehen und an die AVL glauben.“

Diese weltweiten, erheblichen Verbindlichkeiten setzen sich so zusammen: Ausgewiesen werden – mit Stichtag 31. 12. 2025 – Verbindlichkeiten von 1,04 Milliarden Euro, darunter u. a. 330 Millionen Euro gegenüber Kreditinstituten sowie 478 Millionen Euro als langfristige Darlehen. Zur im Juni kommunizierten Vereinbarung teilte AVL schließlich mit, dass man „mit seinen österreichischen und internationalen Finanzierungspartnern die Verhandlungen zur Umsetzung des Restrukturierungsprogramms der AVL-Gruppe erfolgreich abschließen konnte“. Die Vereinbarung umfasse zum einen „die Neustrukturierung und Sicherung bestehender Finanzierungen bis Ende 2028. Zusätzlich konnte eine Finanzierung abgeschlossen werden, die den geplanten Finanzierungsbedarf der AVL bis Ende 2028 sicherstellt.“

AVL-Chef sagt: „Wir müssen schneller reagieren“

Die Abwärtsspirale der deutschen Autoindustrie zieht auch AVL mit in die Krise. Alle großen Automobilhersteller, beginnend beim Volkswagen-Konzern mit bis zu 100.000 gefährdeten Jobs weltweit, bauen Mitarbeiter ab – und verlegen oder stornieren große Entwicklungsaufträge. Über lange Zeit hatte sich AVL List außerdem auf verschiedenen Ebenen zu viele Baustellen eröffnet, die Investitionen nötig machten, aber keine Gewinne brachten.

Deshalb wird AVL List im Rettungs- oder Restrukturierungsplan auf eine Größenordnung redimensioniert, mit der man auch unter extrem schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen überleben kann. Experten und Brancheninsider gehen davon aus, dass sich die Krise in der Automobilbranche weiter verschärfen und noch zwei, drei Jahre andauern wird.

CEO Lukas Walter sieht die Lage differenziert: „Es gibt bereits heute Bereiche, die sich gut erholt haben. Und Bereiche, die davon abhängen, dass große Investitionen bei globalen OEMs gemacht werden. Das Bild bei uns ist nicht so negativ, wie es derzeit von der deutschen Autoindustrie gezeichnet wird. Wir sind global aufgestellt und auch in anderen Industriebereichen tätig. Klar ist aber auch: Wir müssen schneller reagieren als in den letzten Jahren, wenn wir Risiken sehen.“

Ein Investor für die AVL List

In dieser Lage – auch das bestätigen übereinstimmende Quellen – ist bei AVL List auch ein möglicher Einstieg eines Investors ein Thema, um das Unternehmen langfristig zu stabilisieren. CEO Lukas Walter gibt dazu keine Stellungnahme ab. Zum Restrukturierungsplan hieß es im jüngsten Konzernlagebericht: Ziel der Maßnahmen sei „die nachhaltige Sicherung der Liquidität, die Stabilisierung der Finanzierungs- und Kapitalstruktur sowie die Schaffung der Voraussetzungen für die operative Restrukturierung und eine mögliche Investorenlösung“.