Dieser Gastronom eröffnet vor dem offiziellen Start

Hans Piko ist seit 1988 fixer Bestandteil des Bleiburger Wiesenmarktes. Sein Zelt öffnet bereits drei Tage vor dem offiziellen Marktstart und wird zum Treffpunkt für Aufbauhelfer, Stammgäste und Wiesenmarkt-Fans.

Wenn auf der Bleiburger Marktwiese noch gehämmert, aufgebaut und vorbereitet wird, hat für Hans Piko der Wiesenmarkt längst begonnen. Der Gastronom öffnet sein Zelt bereits am 31. August und ist damit acht Tage lang bis einschließlich 7. September für seine Gäste da. „Der Wiesenmarkt bedeutet mir einiges. Man trifft Leute, die man sonst das ganze Jahr über nicht sieht“, sagt Hans Piko. Für das Wiesenmarkt-Urgestein ist die traditionsreiche Veranstaltung deshalb weit mehr als nur Arbeit. Sie ist auch ein jährlicher Treffpunkt mit Freunden, Bekannten und langjährigen Stammgästen.

Der Gastwirt Hans Piko aus Wiederndorf/Vidra vas gehört seit fast vier Jahrzehnten zum Bleiburger Wiesenmarkt. Bereits 1988 war er erstmals mit seinem Gastronomiebetrieb auf der Marktwiese vertreten. Ein Jahr später bezog er den heutigen Standort neben der Stöckl-Hütte beim Haupteingang.

„Vier Familienmitglieder und weitere Mitarbeiter helfen im Zelt mit“, berichtet er. Während die Arbeiter noch mit dem Aufbau der zahlreichen Zelte und Verkaufsstände beschäftigt sind, werden sie bei Piko bereits mit Bratwürsten und anderen Spezialitäten versorgt. Gleichzeitig nutzen auch die ersten Wiesenmarkt-Fans die Gelegenheit, schon vor dem offiziellen Beginn ein wenig Marktatmosphäre zu genießen. Möglich ist die frühe Öffnung durch eine eigene Genehmigung.

Zu den kulinarischen Höhepunkten zählt traditionell der Backhendl-Tag. Am Mittwoch, dem 2. September, werden wieder frisch zubereitete Backhendl mit hausgemachtem Kartoffelsalat serviert. Das Zelt öffnet täglich bereits um 8 Uhr.