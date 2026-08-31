Vier Fäuste für ein Bohnen-Imperium: Nach dem Start in Österreich will das Unternehmen der Enkel des 2016 verstorbenen Schauspielers auch in Osteuropa wachsen. Mit dessen Rezepten.

Die Lebensmittelmarke Bud Power, gegründet von der Familie des italienischen Schauspielers Bud Spencer, wächst und nimmt nach Österreich nun Polen und Tschechien ins Visier. Gerade dort nämlich erfreuen sich die Filme Bud Spencers weiterhin großer Beliebtheit. Für 2026 peilt das Unternehmen einen Umsatz von zwölf Millionen Euro an

Hinter der Marke stehen Alessandro und Carlo Pedersoli, die Enkel des 2016 verstorbenen Schauspielers, der vor allem durch seine Western- und Prügelfilme mit Terence Hill bekannt wurde. 2022 gründeten sie Bud Power. Zunächst setzte das Unternehmen auf Proteinriegel, den großen Durchbruch brachten jedoch die Bohnen in der charakteristischen Dose mit dem Gesicht des Schauspielers.

© APA/Strobel Bud Spencer 2012

Vom Set zum Tisch

Ihr bekanntestes Produkt sind die „Fagioli alla Bud Spencer“ – Bohnen nach einem Rezept, das ihr Großvater für seine Filmauftritte auf dem Set zubereiten ließ. Die Geschäftsidee entstand während Corona.

© Bud Power Fagioli alla Bud Spencer

Das Unternehmen mit Sitz in Mailand produziert nicht selbst, sondern entwickelt die Rezepte, beschafft die Zutaten, kontrolliert die Produktionsstandards und arbeitet mit ausgewählten Herstellern zusammen. Auch Verpackung, Marketing und Logistik werden von Bud Power gesteuert.

Sortiment wird größer

Das Sortiment wird laufend ergänzt. Dazu gehören ein Bier als Hommage an die berühmte Bier-und-Wurst-Szene aus „Zwei außer Rand und Band“ sowie ein „Pizzone alla Bud Spencer“, der an den markanten Schlag des Schauspielers erinnern soll.

Der 1929 als Carlo Pedersoli in Neapel geborene Bud Spencer begann seine Karriere als Leistungsschwimmer, war aber auch Jurist, Unternehmer, Musikproduzent und Bestsellerautor. Der Neapolitaner starb im Juni 2016 im Alter von 86 Jahren. Spencer wurde durch Filme wie „Vier Fäuste für ein Halleluja“ und „Sie nannten ihn Plattfuß“ berühmt. Meist im Doppelpack mit Terence Hill.