Los Angeles Rams: Das Superteam der NFL, das es nicht geben dürfte

Vor dem Start der kommenden NFL-Saison gibt es einen ungewöhnlich klaren Favoriten auf den Titel. Die Los Angeles Rams bastelten sich ein absolutes Superteam zusammen.

Nicht erst seit dem historischen NFL-Draft 2022, in dem der Österreicher Bernhard Raimann von den Indianapolis Colts in der dritten Runde ausgewählt wurde, boomt die teuerste Sportliga der Welt hierzulande. Der Wiener ist mittlerweile Leistungsträger beim Team aus Indiana, unterschrieb 2025 einen Vertrag über 100 Millionen Dollar und war im Vorjahr bis zur Verletzung seines Quarterbacks Daniel Jones völlig überraschend auf dem Weg in Richtung Play-offs. Genau solche Geschichten tragen dazu bei, dass die Fangemeinde der NFL Tausende Kilometer entfernt jener Stadien, in denen ein Großteil der Spiele ausgetragen wird, weiter wächst. Serienmeister und Eintönigkeit sind in der National Football League die Ausnahme, vielmehr geht es um Ausgeglichenheit und Spannung in jeder Saison.

Gleich mehrere Aspekte sollen garantieren, dass die Kräfteverhältnisse in der Liga ausgewogen bleiben. Ein fixer „Salary Cap“, also eine Art Budgetobergrenze, verhindert eine finanzielle Vormachtsstellung und sorgt für Dynamik auf dem Spielermarkt. Hat ein Team etwa zu viele Stars, die es langfristig zu bezahlen gilt, muss man sich von dem ein oder anderen Star trennen, um die Vorgaben zu erfüllen. Die Reihenfolge im Draft, in dem das schwächste Team der Vorsaison im Normalfall als erstes einen Spieler aus dem College auswählen darf, tut ihr Übriges. Sogenannte „Dynastien“, wie jene der New England Patriots, die über Jahre mit Quarterback Tom Brady die Liga dominierten, sind ebenso Ausnahmen wie Superteams voller Ausnahmespieler. Genau so eines fand sich an der Westküste der USA vor dem Start der kommenden Spielzeit aber zusammen – und das auf beeindruckende Art und Weise.

Defensive der Superlative

Die Los Angeles Rams gehen in der kommenden Saison „All In“ und lassen nichts unversucht, um mit dem alternden Quarterback Matthew Stafford (38 Jahre) noch einmal nach den Sternen zu greifen. Alles wurde dem kurzfristigen Ziel „Super Bowl“ untergeordnet, ohne Rücksicht auf Verluste. Mit den Wide-Receivern Puka Nacua und Davante Adams besitzen die Rams eines der besten Duos in der gesamten Liga, das vom amtierenden MVP Stafford eifrig mit Bällen versorgt wird. An der Seitenlinie gibt noch dazu mit Headcoach Sean McVay ein absolutes Offensiv-Genie die Kommandos. Es war die andere Seite des Balles, die in der Vorsaison einen weiteren Super-Bowl-Erfolg für den routinierten Spielmacher verhinderte. Deshalb ließen die Verantwortlichen in Los Angeles nichts unversucht, um die defensiven Lücken zu schließen.

Und so wurde aus einem vielversprechenden Anwärter auf den Titel der wohl größte Favorit, den es vor einer NFL-Saison gab. Bereits im Frühjahr sicherten sich die Rams die Dienste von Cornerback Trent McDuffie, für den ein First-Round-Pick 2026 nach Kansas City wanderte. Der ganz große Coup gelang dann Anfang Juni. Myles Garrett, der möglicherweise beste Defense-End aller Zeiten, galt lange Zeit als unantastbar bei den Cleveland Browns. Die seit Jahren schwächelnde Franchise aus Ohio machte ihn im Vorjahr sogar zum kurzzeitig bestverdienenden Defensivspieler der NFL-Geschichte, um einen Verbleib zu garantieren. Als im Sommer dann jedoch die Rams anklopften, und neben einem First-Round-Pick 2027 auch den jungen und aufstrebenden Pass-Rusher Jared Verse im Tausch für Garrett anboten, passierte das Unmögliche. Nach neun Jahren in Cleveland verließ Garrett die Browns und schloss sich den Rams an, die zum absoluten Superteam aufstiegen. Mit seinen 30 Jahren ist der Defense-Star zwar nicht mehr der Jüngste, hat aber gewiss noch einige Jahre auf absolutem Spitzenlevel in sich. Auf lange Sicht wäre der jüngere Verse (25 Jahre) der wohl bessere Baustein für eine langfristige Zukunft gewesen. Doch genau diese spielt aktuell keine Rolle in Los Angeles.

Auftakt in Australien

Und deshalb passt es nur ins Bild, dass sich die Rams nicht nur innerhalb der Liga nach Verstärkungen umsahen, sondern auch im „Altersheim“ der NFL. Mit Aaron Donald hatten die Kalifornier bis 2024 einen der besten Defensive Tackles der Geschichte in den eigenen Reihen. Etwas überraschend beendete er vor zweieinhalb Jahren mit 32 Jahren seine aktive Karriere, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Doch nun erfolgt die Rückkehr zu seiner „zweiten Familie“. Mit 35 Jahren will es Donald noch einmal wissen, unterschrieb bei seinem alten Team einen Einjahresvertrag und bildet gemeinsam mit Garrett und Co die wohl beeindruckendste Defensive Line in der NFL. Auf dem Papier ist das Superteam perfekt, ob es sich auch auf dem Platz als solches präsentiert, wird sich ab dem 11. September (2.35 Uhr MESZ) zeigen, wenn die Rams in Australien auf die San Francisco 49ers treffen. Holt das Team aus dem Golden State in den nächsten zwei Saisonen den Super Bowl, ist das Projekt Superteam gelungen. Verpassen Stafford und Co jedoch den ganz großen Wurf, könnte es für Jahre finster werden an der Westküste.