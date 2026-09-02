Wiesenmarktdirndl: „Wir sind ein Kulturvermittler geworden“

Auch das heurige 23. Motiv aus der Werner-Berg-Kollektion zum Bleiburger Wiesenmarkt ist ein Hingucker – wie Tradition, Mode und Kunst zusammenfinden.

Auch heuer gibt es das Wiesenmarktdirndl aus der Werner-Berg-Kollektion des Klagenfurter Trachtenherstellers Strohmaier wieder im neuen Design. Vor 13 Jahren wurde es erstmals eigens für den Bleiburger Wiesenmarkt entworfen. Diesmal ziert die Dirndlschürze ein Bild des Südkärntner Künstlers aus dem Jahr 1948 mit dem Titel „Zwei Mädchen am Geländer“ – das mittlerweile 23. Motiv. Dominiert von hellen Blautönen, zeigt es zwei junge Frauen, die im typischen Werner-Berg-Stil vom Hemmaberg hinunter ins Tal blicken.

1 / 2 So sieht das heurige Motiv aus © KK/Strohmaier

„Die Schürzen werden bei uns im Haus genäht“, sagt Wolfgang Strohmaier. Den Hauptpart übernehme dabei aber seine Frau Marlene. Dazu gibt es eine T-Shirt-Linie. Strohmaier lobt die „geniale“ Zusammenarbeit mit dem Werner-Berg-Museum in Bleiburg/Pliberk, geleitet von Künstlerenkel Harald Scheicher. Neben den T-Shirts im Museumsshop darf Strohmaier dort auch ein eigenes Trachtenschaufenster bespielen.

© KK/Strohmaier

Mit Marktmeister Arthur Ottowitz und der Stadt Bleiburg sei man ebenfalls in gutem Einvernehmen. „Es ist eine kleine Heimat geworden für mich und meine Frau und ein heimlicher zweiter Standort über das Thema Werner Berg“, sagt Strohmaier. Die Zusammenarbeit sei eine „Glückssache“ und ein Gewinn für die Firma, Bleiburg und das Museum – indirekt auch für die Stadt Klagenfurt.

© KK/Strohmaier Die aktuellen T-Shirt-Designs

Denn die Bekanntheit Werner Bergs sei nicht zu unterschätzen. „Jeden Tag haben wir zwei, drei Kunden, die wegen der Werner-Berg-Motive kommen“, so Strohmaier. Diese bekämen dann auch immer eine Museumsbroschüre mit auf den Weg. „Wir sind darüber ein bisschen ein Kulturvermittler geworden.“ Jüngst habe man beim Umzug am Villacher Kirchtag mit den künstlerischen Trachtenmotiven „Furore gemacht“, ist Strohmaier stolz.

© Rosina Katz-Logar Aus der Werner-Berg-Kollektion

Von 4. bis 7. September ist man beim Bleiburger Wiesenmarkt „wieder mittendrin, statt nur dabei“. Und zwar am Samstag mit der Werner-Berg-Gruppe beim großen Festumzug, am Sonntagabend gemeinsam mit der Dance Industry mit der Modenschau im Breznik-Zelt – erstmals auch mit Kindermodenschau – und während des gesamten Wiesenmarkts mit einem Stand bei der Alpe-Adria-Ausstellung. „Wir freuen uns auf vier Tage voller Tradition, Mode und richtig guter Stimmung.“