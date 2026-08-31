„Figaros Hochzeit“: Gekonnt komprimiert und akzentreich musiziert

Heunburg bei Völkermarkt: Mozarts „Figaros Hochzeit“ im Westentaschenformat beim „Heunburger Musiktheater“.

Johanna Maria Kräuter ist in der kleinen Gemeinde Haimburg direkt unter der weithin sichtbaren Heunburg im Bezirk Völkermarkt aufgewachsen. Deshalb gründete sie 2025 als Künstlerische Leiterin das „Heunburger Musiktheater“, um hier im 900 Jahre alten Gemäuer, in dem bisher überwiegend Sprechtheater zu erleben war, Oper aufzuführen. Ihre Wahl fiel letztjährig auf Wolfgang Amadeus Mozarts „Don Giovanni“. Wegen des großen Erfolges gibt es dieses Jahr vom selben Komponisten mit „Figaros Hochzeit“ eine Fortsetzung.

Meisterwerk im Westentaschenformat

Da der kleine Innenraum in der Burg beschränkt ist, wird das Meisterwerk quasi im Westentaschenformat gezeigt. Auf Rezitative verzichtend hat Veit-Jacob Walter aus der Oper – ohne Pause gerechnet – eine gut zweistündige Version mit verbindenden Texten destilliert. Bei seiner konventionellen Regie ist vor allem der Humor großgeschrieben. Gezeigt wird ein lebendiges, quirliges Spiel immer in Publikumsnähe, ideenreich und witzig. Nur minimalistisch ist die Ausstattung mit drei Stühlen und einer Kiste. Ansonsten ist das Innere der Burg eindrucksvolle Kulisse genug. Eigenartig erweist sich jedoch das sprachliche Mischmasch, weil teils auf Deutsch und teils auf Italienisch und das gleichzeitig gesungen wird, was besonders bei den Ensembles störend wirkt.

© Alex Settari Das Publikum war von „Figaros Hochzeit“ begeistert

Kerniger Bariton

Motor der Aufführung ist der drahtige, bühnenpräsente Figaro des Ivo Kovrigar, der mit seinem kernigen Bariton ausgezeichnet singt. Johanna Maria Kräuter ist seine Susanna mit leichtem Sopran und vitalem Spiel. Sehr bühnenpräsent und mit herrlichem, kraftvollem Mezzo ist Johanna Zachhuber als ungemein komödiantischer Cherubino zu erleben. Der Graf Almaviva des Thomas Tatzl ist ein sehr präsenter Typ, der diesen mit weichem Bariton singt. Johanna Koci singt seine Gräfin sehr innig, allerdings teils recht tremoloreich. Tadellos sind auch Verena Kunz als Marzellina, wie auch Gregor Einspieler als komischer Bartolo sowie Antonio – letzteren spricht er im Kärntner Dialekt – und der Basilio/Don Curzio des David Jagodic. Auf den Chor hat man verzichtet.

Naturgemäß verfügt das nur zehnköpfige Ensemble als „Orchester“ bei den dramatischen Stellen über etwas zu wenig Klangvolumen. Aber unter dem exakt zeigenden Laszlo Gyüker am Pult und dem Konzertmeister dem Kärntner Benjamin Ziervogel (Primgeiger des Acies-Quartett) sind viele sensible und ausgeprägte Akzente zu erleben! Das Publikum war begeistert und klatschfreudig. Zum Finale gab es stehende Ovationen!

Weitere Termine

Bis 6.9. – www.heunburg-musiktheater.at