Drei Pkw beteiligt: Auffahrunfall auf der A 2 bei Gleisdorf

Drei Pkw waren am Sonntagnachmittag im Baustellenbereich auf der A 2 bei Gleisdorf in einen Auffahrunfall verwickelt. Verletzt wurde niemand.

Zu einem Verkehrsunfall rückten die Feuerwehren Hofstätten an der Raab und Gleisdorf am Sonntagnachmittag auf die A 2 Südautobahn aus. Gegen 17 Uhr kam es im Baustellenbereich zwischen Gleisdorf West und Gleisdorf Süd Fahrtrichtung Wien zu einem Auffahrunfall. Drei Pkw waren beteiligt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, Personen wurden keine verletzt. Nach dem Absichern der Unfallstelle konnten zwei Pkw die Unfallstelle selbstständig verlassen, ein Pkw lag im Graben und musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

1 / 2 Beteiligt waren drei Pkw © FF Hofstätten an der Raab

Neben den Feuerwehren waren auch Polizei und Rettung im Einsatz. Aufgrund des Abendverkehrs kam es im Baustellenbereich zu leichter Staubildung. Die Feuerwehr versucht allerdings den Verkehr an den Unfallwagen vorbeizulotsen. Nach einer Stunde konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.