Die Frankfurter Buchmesse findet heuer von 7. bis 11. Oktober statt. Gastland ist Tschechien, das Motto mag überraschend klingen: „Ein Land an der Küste“.

Wenn die Frankfurter Buchmesse über die zahlreichen Bühnen geht, sind auch den Superlativen Tür und Tor geöffnet. Mehr als 4000 Aussteller werden wieder erwartet, mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher werden an den fünf Messe-Tagen durch die Hallen strömen, rund 3500 Veranstaltungen und Lesungen stattfinden. Gastland ist heuer Tschechien. Der Ehrengastauftritt steht unter dem Motto „Tschechien: ein Land an der Küste“ - ein Titel, der absichtlich für Verwirrung sorgen soll, wie die Organisatoren erklärten.

Rund 75 Autorinnen und Autoren aus Tschechien werden dafür anreisen, wie der Programmdirektor des tschechischen Ehrengastauftritts, Martin Krafl, ankündigte. Mehr als 120 Bücher aus Tschechien seien anlässlich der Messe neu in deutscher Übersetzung erschienen. Buchmessen-Direktor Juergen Boos, für den 2026 die letzte Messe sein wird, interpretierte das Shakespeare-Zitat als „eine Küste, an der Sprache, Geschichten und Ideen anlanden“. Und Krafl sprach von „Wellen der Inspiration“ und „Gedanken, die zu neuen Ufern aufbrechen“.

Bachmanns Gedicht

Shakespeares Regieanweisung „Böhmen am Meer“ aus dem Stück „Das Wintermärchen“ (1610/1611) entwickelte später ein erstaunliches literarisches Eigenleben. Es wurde geradezu zum Sinnbild für einen unmöglichen, ersehnten Ort – einen Ort, den es auf keiner Landkarte geben kann. Im deutschen Sprachraum ist dafür vor allem Ingeborg Bachmann verantwortlich. Ihr berühmtes Gedicht von 1964 heißt „Böhmen liegt am Meer“. Bachmann macht aus Shakespeares geografischem Irrtum eine poetische Utopie: Böhmen am Meer wird zum Ort der Hoffnung, der Freiheit und des Ankommens.

<strong>Buch über Bücher.</strong> 30 tschechische Autor:innen, die man lesen sollte. Kröner Verlag, 280 Seiten, 36,50 Euro.

Rechtzeitig zur Buchmesse ist ein wunderbar repräsentativer Band zum Thema erschienen. Im „Buch über Bücher“ werden „30 tschechische Autor:innen, die man lesen sollte“ porträtiert. Das Buch ist eine Reise zu den Persönlichkeiten, Stimmen und Spuren der tschechischen Literatur, die das literarische Erbe des Landes prägen und sichtbar machen.“ Und Martin Kraftl greift in seiner Einleitung das Shakespeare-Zitat wieder auf – und deutet es um. Vielleicht war es gar kein geografischer Irrtum oder ein Scherz, sondern: „Im Gegenteil, es handelt sich um eine zeitlose Metapher: Shakespeares kanonischer Text bezeichnete unser Land als integralen Bestandteil des Weltozeans der Literatur.“ Und weiter: „Die tschechische Literatur hat diese Vision durch ihren charakteristischen Humor, das Aufbrechen von Stereotypen oder die Fähigkeit, sich selbst mit anderen Augen zu sehen, erfüllt.“