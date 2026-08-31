Mit Steeldart-Turnier wurde für Premiere in Wörschach gesorgt

45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in der Wörschacher Stockhalle erstmals die Dartpfeile fliegen lassen.

Spannende Begegnungen, konzentrierte Würfe und eine großartige Atmosphäre: Das alles war jüngst in der Stockhalle in Wörschach geboten. Und zwar beim ersten Steeldart-Turnier, das die örtliche Sportunion dieser Tage veranstaltet hat. 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich der Herausforderung und ließen die zehn Dartscheiben, die in der Halle vorbereitet worden waren, glühen.

Am Ende des Tages ehrten Vizebürgermeister Klaus Weitgasser, SU-Wörschach-Präsident Werner Schweiger sowie Vertreter der Gemeinde und der Sportunion die Sieger. In der Gesamtwertung setzte sich Dražen Markulin durch, in der Damenwertung holte Claudia Hofer den Sieg und in der Dorfmeisterschaft hatte Markus Schachner die Nase vorn.