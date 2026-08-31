Der 39-Jährige befindet sich laut Polizei in Untersuchungshaft. Die Tat hat sich vor eineinhalb Wochen unter der Draubrücke zugetragen. Die 28-Jährige wurde wohl erschlagen.

Unter der Draubrücke wurden Blumen und Kerzen aufgestellt, in Gedenken an die 28-Jährige

Am Abend des 21. August wurde unter der Draubrücke in Villach eine nicht ansprechbare Person aufgefunden. Dass die Frau Opfer einer Gewalttat war, ließ sich laut Polizei damals noch nicht endgültig bestätigen. Nach umfangreichen Ermittlungen des Stadtpolizeikommandos Villach gemeinsam mit dem Landeskriminalamt steht nun fest, dass die 28-Jährige offenbar getötet wurde. Sie starb infolge von massiver Gewalteinwirkung.

Als dringend tatverdächtig gilt der 39 Jahre alte Freund des Opfers. Sie sollen gemeinsam mit weiteren Personen unter der Brücke gefeiert haben. Nach einem Streit dürfte er ihr einen Schlag versetzt haben. Der Mann wurde am vergangenen Freitag festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Er sprach in seiner Einvernahme von einem Unfall. Die Ermittlungen laufen weiter.