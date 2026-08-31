Villacher soll seine Freundin unter Draubrücke getötet haben
Der 39-Jährige befindet sich laut Polizei in Untersuchungshaft. Die Tat hat sich vor eineinhalb Wochen unter der Draubrücke zugetragen. Die 28-Jährige wurde wohl erschlagen.
Am Abend des 21. August wurde unter der Draubrücke in Villach eine nicht ansprechbare Person aufgefunden. Dass die Frau Opfer einer Gewalttat war, ließ sich laut Polizei damals noch nicht endgültig bestätigen. Nach umfangreichen Ermittlungen des Stadtpolizeikommandos Villach gemeinsam mit dem Landeskriminalamt steht nun fest, dass die 28-Jährige offenbar getötet wurde. Sie starb infolge von massiver Gewalteinwirkung.
Als dringend tatverdächtig gilt der 39 Jahre alte Freund des Opfers. Sie sollen gemeinsam mit weiteren Personen unter der Brücke gefeiert haben. Nach einem Streit dürfte er ihr einen Schlag versetzt haben. Der Mann wurde am vergangenen Freitag festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Er sprach in seiner Einvernahme von einem Unfall. Die Ermittlungen laufen weiter.
Hilfe für Frauen
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter 0800-222-555, beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) 0800-222 555, Gewaltschutzzentrum Wien und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren 0800/700-217, Polizei-Notruf 133