450.000 Euro fließen in Feldkirchner Seniorenheim

Das Seniorenwohnheim Lindl in Feldkirchen wurde an die Fernwärme angeschlossen. Rund 450.000 Euro wurden für diesen Schritt investiert. Land unterstützte.

Das Seniorenwohnheim Lindl in Feldkirchen setzte bereits in den vergangenen Jahren mit einer Solarthermieanlage sowie einer Photovoltaikanlage mit rund 60 Kilowattpeak wichtige Maßnahmen für eine nachhaltigere Energieversorgung. Nun folgte der nächste Schritt: Durch einen Anschluss an die Regionalwärme Feldkirchen wurde auch die Wärmeversorgung des Hauses mit über 93 Betten und rund 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf eine nachhaltige und zukunftssichere Basis gestellt.

Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf rund 450.000 Euro, wovon das Energiereferat des Landes Kärnten etwas mehr als 142.000 Euro beisteuerte. Energielandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) übergab kürzlich die Förderzusage und betonte dabei: „Jede Maßnahme, die den Umstieg auf erneuerbare Energien beschleunigt, bringt uns der Energiewende näher. Das Seniorenwohnheim Lindl zeigt vor, wie es gelingen kann. Es freut mich daher sehr, dass wir bei der Umsetzung dieses vorbildlichen Projektes unterstützen können.“

Energieverbrauch wird reduziert

Nachdem das Seniorenwohnheim ursprünglich mit Öl und zuletzt mit Gas beheizt wurde, erfolgt somit nun die Versorgung von rund 4600 Quadratmeter über Fernwärme. Die Anschlussleistung beträgt 320 Kilowatt. Durch diese Umstellung wird nicht nur ein Beitrag zu einer unabhängigen Versorgung geleistet, sondern es kann auch der jährliche Energieverbrauch deutlich reduziert werden: Lag dieser mit der Gasheizung noch bei rund 825.000 Kilowattstunden, so beträgt er aktuell nur noch rund 507.000 Kilowattstunden. „Fernwärme reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Heizöl. Gleichzeitig sichern solche Investitionen auch die Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen langfristig“, so der Energielandesrat.

Die notwendigen Baumaßnahmen wurden von regionalen Betrieben umgesetzt. „Investitionen in eine moderne Energieinfrastruktur stärken auch den Wirtschaftsstandort. Wenn heimische Unternehmen mit der Umsetzung beauftragt werden, bleibt Wertschöpfung in der Region und Arbeitsplätze vor Ort werden gesichert“, so Schuschnig abschließend.