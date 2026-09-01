Einstiges Gasthaus im Lavanttal zu 27-Zimmer-Quartier umgebaut

Unternehmer Martin Grünwald investierte in den Umbau des ehemaligen Gasthauses Markut in Maria Rojach 600.000 Euro, die letzten Appartements sind im September fertig.

Vor vier Jahren hat Unternehmer Martin Grünwald mit der Vermietung von Zimmern begonnen – beispielsweise für Monteure oder Projektarbeiter, die im Lavanttal beschäftigt sind. Egal, ob kurz- oder langfristig. Dafür hat er vor Jahren gegenüber seinem Wohnhaus in Andersdorf bei St. Georgen das „Haus Johanna“ in fünf kleine Wohnungen umgebaut. „Nachdem ich gemerkt habe, dass großer Bedarf gegeben ist, bin ich durch Zufall auf das Gasthaus Markut in Maria Rojach gestoßen und habe es 2022 gekauft. Die Nähe zum Bahnhof St. Paul macht diesen Standort besonders attraktiv“, erzählt Martin Grünwald. Immerhin sind es nur drei Kilometer beziehungsweise zwei Fahrminuten vom Bahnhof bis Maria Rojach.

© Privat Unternehmer Martin Grünwald im „Haus Emma“

Seit 2022 werden Umbauarbeiten beim ehemaligen Gasthaus Markut gegenüber dem Kulturstadl Maria Rojach durchgeführt, wofür das Gebäude entkernt wurde. Vor einem Jahr hat Grünwald schließlich mit dem Umbau des Dachgeschosses begonnen: Der komplette Dachstuhl wurde abgetragen, um eine zusätzliche Wohnetaage zu schaffen. Entstanden sind 27 Zimmer beziehungsweise Kleinappartements für ein bis zwei Personen – verteilt auf drei Geschosse. Die Wohneinheiten mit eigenem Badezimmer im Erdgeschoss und im ersten Stock sind bereits vermietet. Sie sind mit Bett, Schreibtisch, Fernseher, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Wasserkocher ausgestattet. „Für die Selbstversorgung steht je Geschoss eine große Gemeinschaftsküche zur Verfügung“, erklärt Grünwald, der die Zimmer ab 15 Euro pro Nacht anbietet.

1 / 3 Eine der Gemeinschaftsküchen im „Haus Emma“ © reneknabl.com

Im Laufe des Septembers werden dann auch größere vollklimatisierte Wohnungen und Garçonnièren in der aufgestockten obersten Etage buchbar sein. „Dort ist jede Einheit mit einer eigenen Küche ausgestattet, um den Mietern mehr Eigenständigkeit zu bieten. Lebensmittel bekommen sie gleich ums Eck beim ,Nah&Frisch‘ mitten im Ort“, fährt der Unternehmer fort, der 16 Jahre lang als Geschäftsführer und Prokurist in der PMS Gruppe tätig war. Inzwischen hat der Lavanttaler diesen Unternehmensverbund verlassen und unter anderem die „PSS – Powerful Solutions for Services GmbH“ gegründet, mit der er im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung, aber auch mit der Instandhaltung, Wartung und Reparatur technischer Anlagen, Maschinen, Gebäude- und Tunnelanlagen tätig ist. „Wir führen beispielsweise Servicierungen und Wartungen im Koralmtunnel durch“, erklärt der 47-Jährige.

© reneknabl.com Das Gasthaus Markut vor dem Umbau

Die letzten Umbauarbeiten beim Gasthaus Markut sind voll im Gang und sollen demnächst abgeschlossen sein: „Um barrierefrei zu sein, haben wir einen Außenlift angebracht, der jetzt im Herbst geliefert wird“, erklärt Grünwald, der alleine für den Umbau (ohne Kaufpreis) 600.000 Euro in die Hand genommen hat. In Anlehnung an den Namen seiner vierjährigen Tochter heißt das Gasthaus Markut nun „Haus Emma“, bei dem den Mietern auch ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen.

1 / 2 Das „Haus Johanna“ in Andersdorf bei St. Georgen verfügt über 5 Wohnungen © Privat

Angesprochen werden sollen aber nicht nur Arbeiter. „Wir freuen uns auch über Urlauber, die den sanften Tourismus des Lavanttales kennenlernen wollen, egal ob im Zuge eines kurzen oder längeren Aufenthaltes“. Übrigens: Auch das Wohnhaus neben dem einstigen Gasthaus Markut hat Grünwald gekauft und zu drei eigenständigen Wohneinheiten umgebaut. Auch diese Zimmer im „Haus 86“ (wegen der Anschrift Maria Rojach 86) sind online buchbar.