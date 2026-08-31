Billie Eilishs Bruder Finneas O‘Connell hat geheiratet

Vorspann: Seit 2018 sind Finneas O’Connell und Claudia Sulewski ein Paar, im vergangenen Jahr folgte die Verlobung. Nun haben der Musikproduzent und die Schauspielerin in Kalifornien geheiratet. Für ihren großen Tag setzte Sulewski auf maßgeschneiderte Mode von Oscar de la Renta – und gleich vier unterschiedliche Looks. Bei der letzten Anprobe wurde es emotional, auch weil Billie Eilish per Video zugeschaltet war.

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