Die tägliche Morgenpost aus der Redaktion. Heute: Symbolpolitik im Kampf gegen islamistische Radikalisierung.

Als jener Mann, der im Februar 2025 in der Villacher Innenstadt einen 14-Jährigen getötet und mehrere Menschen verletzt hatte, sich im Mai 2026 vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten musste, war die Anspannung groß. Der 24-jährige Syrer wurde als so gefährlich eingestuft, dass er im Gerichtssaal hinter Panzerglaswände gesetzt wurde. Ob er die Tat bereue, wurde der Mann gefragt. „Nein“, lautete die Antwort. Er bereue nur, dass er nicht selbst gestorben sei. Er wollte mehr Menschen töten, sagte der 24-Jährige, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. „Der Islam wird die Tat nicht gutheißen, aber der Islamische Staat. Ich wollte als Märtyrer in den Himmel kommen.“ So schnell er sich auf TikTok radikalisiert hatte, so wenig war nach über einem Jahr in Haft eine Abkehr von dieser Radikalisierung feststellbar.

Menschen wie dieser Syrer sind es, die in Österreich seit 2016 vom Deradikalisierungsverein Derad betreut werden. Ziel ist die Deradikalisierung inhaftierter und verurteilter Islamisten. Grundsätzlich eine sinnvolle Idee, im Fall des 24-Jährigen aber grandios gescheitert. Es ist ein Beleg dafür, wie schwierig und langwierig die Arbeit mit Straftätern sein kann. Dass das Justizministerium nun die Zusammenarbeit mit Derad beendet, hat mit diesem Fall nichts zu tun. Begründet wird der Schritt, von dem sich Experten überrascht zeigen, mit Vorwürfen, dass mehrere im Verein tätige Personen enge Verbindungen zur Muslimbruderschaft hätten – eine Bewegung, die versucht, demokratische Strukturen zu unterwandern und eine Staatsordnung auf Basis der Scharia, des islamischen Rechts, zu erreichen. Sollten ausgerechnet jene, die Menschen von radikalem Gedankengut wegbringen sollen, mit der Muslimbruderschaft sympathisieren, ist hier seit Jahren der Bock der Gärtner.

Strafrechtlich liegt gegen Derad nichts vor, die Entscheidung basiert auf Einschätzungen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN). Sollten sich die Vorwürfe, die Derad-Obmann Moussa Al-Hassan Diaw als „kompletten Quatsch“ bezeichnet, bestätigen, stellt sich die Frage, warum jahrelang nicht genauer hingeschaut wurde und es keine strengeren Sicherheitschecks gab. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass die DSN im vorauseilenden Gehorsam über das Ziel hinausschießt, wie es die Polizei im November 2020 mit der Operation Luxor tat, von der juristisch wenig blieb. Dass offenbar Innen- und Justizministerium vorab keine Gespräche mit Derad führten, nährt den Verdacht, dass es mehr um Symbolpolitik als um die Sache geht.

Fest steht, dass man beim Kampf gegen Radikalisierung maximal strenge Maßstäbe anlegen muss und von jenen, die hochsensible Tätigkeiten ausüben, volle Transparenz gefragt ist. Viel zu lang gab es in Österreich zu wenig Konsequenz im Umgang mit Menschen, die Grundwerte einer liberalen Demokratie und unseres Zusammenlebens ablehnen oder ein rückwärtsgewandtes Frauenbild predigen. Klare Entscheidungen sind gefragt, vorausgesetzt, sie lassen sich inhaltlich begründen. Wird jetzt nur der Auftragnehmer ausgetauscht, ohne die Kontrolle solcher Organisationen zu verbessern, ist im Kampf gegen den politischen Islam nichts erreicht.