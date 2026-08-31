AVL muss in Graz abermals 180 Arbeitsplätze abbauen

Der Jobabbau geht aufgrund der schwachen Marktsituation weiter. Der Beschäftigtenstand bei AVL List in Graz sinkt damit unter 3000.

Nach dem Personalabbau im Vorjahr und einem weiteren Einschnitt in diesem Jahr muss AVL List noch einmal Jobs streichen. Wie berichtet, war bereits Ende des Vorjahres von rund 500 Stellen die Rede, die abgebaut werden könnten, 350 wurden Ende Jänner bekanntgegeben. Jetzt werden weitere 180 AVL-Beschäftigte beim AMS zur Kündigung angemeldet, bestätigt Konzernsprecher und HR-Manager Markus Tomaschitz der Kleinen Zeitung. Betroffen seien sämtliche Bereiche, vom Engineering über Messtechnik und Simulation bis zur Verwaltung, wie die Steirerkrone berichtet.

Letztlich sei die abermalige Maßnahme „eine konsequente Fortsetzung dessen, was wir derzeit auf dem Markt erleben“, so Tomaschitz. Die Nachfrage entwickle sich weiterhin schwächer als gedacht, Kunden würden nach wie vor Investitionen verschieben. AVL habe schon länger einen Restrukturierungsplan laufen, der umgesetzt werde.

Man hoffe sehr, dass es auf Personalebene nun „mit diesem Schritt getan ist, aber das haben wir auch bei den vorangegangenen Programmen schon gehofft“, sagt Tomaschitz. Ausschließen könne man vor dem Hintergrund der Branchenentwicklungen kaum etwas.

Nach Abzug der 180 nun betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sinkt die Beschäftigtenzahl in Graz auf knapp unter 3000.