Junger Oberösterreicher in Bayern tödlich von Zug erfasst

Ein 23-Jähriger aus Oberösterreich ist am Samstagabend in Bayern von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Montag mit. "Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird von einem fahrlässigen Unfallgeschehen ausgegangen", bestätigte eine Sprecherin der APA. Weitere Ermittlungen sollen den genauen Hergang klären. Als wichtige Zeugin gilt die Triebwagenführerin, die bisher nicht befragt werden konnte.

Sie "erlitt einen Schock und wurde unter Begleitung eines Kriseninterventionsteams in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht", so die Polizei. Im Zug hatten sich zwar auch mehrere Fahrgäste befunden, sie haben laut der Sprecherin aber keine Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht.

Der junge Mann aus dem Bezirk Perg hatte sich laut Polizei kurz nach 19.00 Uhr im Bereich der Bahngleise in Richtung der Stadt Pocking befunden. Bei einem unbeschrankten Bahnübergang bei Eggersham wurde er von dem anfahrenden Zug erfasst.