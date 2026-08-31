Osttiroler Ranggler holten im Länderkampf Spitzenplätze

Sechs Osttiroler gingen für Tirol an den Start. Matthäus Gander holte sich den Jugend-Ländermeistertitel, zudem gab es beim Preisranggeln starke Ergebnisse.

In Kürze

© KK/Privat Die Tiroler Mannschaft sicherte sich in der Jugend und Allgemeinen Klasse den Ländersieg: vorne von links: Michael Schoner, Gabriel Mariner, Matthäus Gander und Philip Holzer hinten von links: Martin Hauser, Albert Warscher, Johannes Pfister, Kevin Holzer, Lukas Mattersberger und Stefan Gastl