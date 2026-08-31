Hollywood-Flair am Wörthersee: Schauspielerin Melanie Griffith gönnt sich derzeit eine Auszeit in Maria Wörth. Es ist nicht ihr erster Aufenthalt in Kärnten – schon vor 36 Jahren stand sie hier gemeinsam mit Michael Douglas vor der Kamera.

Hollywoodstar Melanie Griffith ist zurück in Kärnten. Die 69-Jährige hat im Vivamayr-Resort in Maria Wörth eingecheckt und gönnt sich eine Detox-Kur. Laut „Bild“ wurde die Schauspielerin bei einer Rauchpause an einem Kiosk gesichtet. Ganz entspannt soll sie dort mit anderen Gästen geplaudert und ihnen sogar private Fotos auf ihrem Handy gezeigt haben. Wie lange sie noch am Wörthersee bleibt, ist nicht bekannt.

Dass sich Griffith für ihre Auszeit ausgerechnet Kärnten ausgesucht hat, ist wohl kein Zufall: Die Schauspielerin kennt das südlichste Bundesland bereits seit Jahrzehnten. Vor 36 Jahren war sie schon einmal für mehrere Tage hier – allerdings nicht zur Erholung, sondern um an einem Hollywood-Film mitzuwirken.

© Imago | Cover-Images Melanie Griffith im Jahr 2024

Hollywood im Rosental

Mitte November 1990 drehte Griffith gemeinsam mit Michael Douglas in Klagenfurt und Maria Elend im Rosental Szenen für den Hollywoodfilm „Shining Through“, der zwei Jahre später unter dem deutschen Titel „Wie ein Licht in dunkler Nacht“ in die Kinos kam. Griffith spielte darin die Rolle der Linda Voss, einer deutschstämmigen Amerikanerin, die während des Zweiten Weltkriegs als Spionin nach Deutschland geschickt wird. Michael Douglas übernahm die Rolle des Geheimdienstmannes Ed Leland. Auch Liam Neeson gehörte zur Besetzung.

Für das dramatische Finale des Films kam die Hollywood-Produktion nach Kärnten. Dafür wurde der Bahnhof von Maria Elend in die deutsch-schweizerische Grenzstation „Altstätten“ verwandelt. Dort wurden im November 1990 die Szenen gedreht, in denen die Figuren von Griffiths und Douglas aus Nazi-Deutschland fliehen.

Der Besuch der beiden Weltstars sorgte damals für großes und ebenfalls mediales Aufsehen. Auch zahlreiche Kärntner waren daran als Komparsen beteiligt.

Der Kärnten-Aufenthalt dürfte für Griffith trotz der Arbeit in Erinnerung geblieben sein. Bei einem späteren Österreich-Besuch erzählte sie von den damaligen Dreharbeiten und sagte, ihre Erinnerungen an Klagenfurt seien „wunderschön“ gewesen, obwohl es während des Aufenthalts ständig neblig und kalt gewesen sei.

Erholung statt Dreharbeiten

36 Jahre später zeigt sich Kärnten für Griffith von einer entspannteren Seite. Statt Dreharbeiten im Novembernebel stehen diesmal Detox und Erholung am Wörthersee auf dem Programm – wenngleich die Schauspielerin ihre Kur offenbar nicht ganz ohne Zigarettenpause absolviert. Die „Bild“ traf sie bei einem Kiosk außerhalb des Resorts, wo sie sich entspannt mit anderen Gästen unterhalten haben soll.

Ganz neu ist auch diese Art des Österreich-Aufenthalts für Griffith nicht. Bereits 2022 absolvierte sie eine Gesundheitskur im Vivamayr in Altaussee in der Steiermark. Anschließend schwärmte sie davon, sich jünger, schöner und strahlender zu fühlen.