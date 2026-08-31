Schaffer Holz insolvent, Steirer brachten Sanierungsantrag ein

69 Dienstnehmer betroffen. Nach der Ankündigung Anfang August hat das Eppensteiner Traditionsunternehmen Schaffer Holz nun einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eingebracht. Die Passiva werden mit 29,3 Millionen Euro angegeben.

Jetzt ist es fix: Das Traditionsunternehmen hatte es Anfang August bereits angekündigt, nun hat der Holz- und Sägewerkspezialist Schaffer mit Sitz in Eppenstein auch offiziell einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben gestellt, wie die Gläubigerschützer von KSV1870 und AKV berichten. Von der Insolvenz sind 69 Beschäftigte und laut Antrag auch rund 100 Gläubiger betroffen. Die Passiva werden mit 29,3 Millionen Euro angegeben, die Aktive – zu Liquidationswerten – mit 4,5 Millionen Euro. Ein Wert, den man sich wohl noch einmal anschauen müsse, wie es beim AKV heißt. Schließlich sei erst im Vorjahr eine Investition über 27 Millionen Euro bei Schaffer getätigt worden. Genau diese Investition ist auch Hauptgrund für den Sanierungsantrag. Beim Hochfahren der neuen Produktionsanlage war man mit erheblichen technischen Herausforderungen konfrontiert. Auch wenn viele der Probleme mittlerweile behoben sind, konnte über „einen längeren Zeitraum weder die erforderliche Anlagenverfügbarkeit noch die notwendige Maßhaltigkeit in der Produktion“ sichergestellt werden, wie betont wird. „Zusätzlich ist die Marktlage in den Kerngeschäftsfeldern seit geraumer Zeit sehr angespannt. Gleichzeitig ist das Rundholzpreisniveau trotz erheblicher Absatzprobleme nachhaltig hoch geblieben.“ Letztlich seien „von finanzierenden Stellen die Kredite fällig gestellt“ worden.

Fortführung angestrebt, Suche nach Investor

Wie geht’s weiter? Angestrebt wird eine Fortführung des Unternehmens, den Insolvenzgläubigern wird eine 30-prozentige Quote, zahlbar binnen 2 Jahren ab Annahme des Sanierungsplanes, geboten. „Die Sanierungsplanquote soll aus der Betriebsfortführung erwirtschaftet werden. Entsprechende Reorganisationsmaßnahmen, wie zB eine vorübergehende Umstellung – aufgrund der derzeitigen Marktlage – des Zweischichtbetriebes auf einen Einschichtbetrieb sind geplant“, berichtet der KSV1870. Wesentlicher Bestandteil der strategischen Ausrichtung sei auch die Suche nach einem geeigneten Investor.