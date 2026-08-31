Villa Aurora in Los Angeles nach Bränden wieder offen

Das einstige Exil-Wohnhaus des Schriftstellers Lion Feuchtwanger und der Aktivistin Marta Feuchtwanger in Los Angeles ist im Jänner 2025 nur knapp den verheerenden Bränden entgangen. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) wurde die historische Künstlerresidenz wiedereröffnet. Nach der Beseitigung von Rauchschäden und einer umfassenden Sanierung des Gartens feierten Freunde, Nachbarn, Förderer und Partner der Villa Aurora, die als deutsches Kulturhaus dient, das Comeback.

© APA/https://www.vatmh.org/Mike Kelley LOS ANGELES - USA: FOTO: APA/APA/https://www.vatmh.org/Mike Kelley/Mike Kelley