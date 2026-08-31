Zwei Unfälle auf A9: Sechs Menschen verletzt

Innerhalb weniger Minuten krachte es Sonntagabend auf der A9 gleich zweimal. Sechs Menschen wurden verletzt, darunter eine Mutter und ihre sechsjährige Tochter.

Innerhalb weniger Minuten kam es am Sonntagabend in Fahrtrichtung Linz zu zwei Unfällen mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Sechs Menschen wurden verletzt

Auf der A9, der Pyhrnautobahn bei Gersdorf in Fahrtrichtung Linz, kam es am Sonntag gegen 18.35 Uhr innerhalb weniger Minuten zu gleich zwei Verkehrsunfällen. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei fünf Fahrzeuge beteiligt.

Beim ersten Unfall kollidierten zwei Pkw. Dabei entstand laut Polizei lediglich Sachschaden, dessen Höhe vorerst nicht beziffert werden konnte.

Mutter und Tochter verletzt

Nur wenig später krachte es in unmittelbarer Nähe erneut. Diesmal waren drei Autos beteiligt. Nach Angaben des Roten Kreuzes Leibnitz wurden dabei insgesamt sechs Personen leicht verletzt.

Unter den Verletzten waren auch eine Mutter und ihre sechsjährige Tochter. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins LKH Graz gebracht. Die übrigen vier Verletzten brachte die Rettung ins LKH Wagna.

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Nähere Details zu den Unfallhergängen liegen nicht vor. Auch ob es sich um klassische Auffahrunfälle gehandelt hat, ist nicht bekannt. Im Einsatz standen neben der Polizei drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Kommandofahrzeug des Roten Kreuzes.