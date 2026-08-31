Drei Tage lang konnten sich die Besucherinnen und Besucher des Food & Fun Festivals in Kapfenberg durchkosten. Mit Bildern und Video von der Veranstaltung.

Klein und Groß kamen in Kapfenberg auf ihre Kosten

Von März bis Oktober tourt das Team hinter dem Food-and-Fun-Festival durch die Steiermark, Kärnten und Niederösterreich: Fast jedes Wochenende steht eine andere Stadt auf dem Programm. Nun machte es auch auf Kapfenbergs Festplatz Halt und den gesamten Bereich dort zur Genussmeile.

Von Wraps in den verschiedensten Geschmacksrichtungen über amerikanische Burger frisch vom Grill und sizilianischen Spezialitäten bis zu Churros und süßen Waffeln konnten sich die Besuchenden an diesem Wochenende von Stand zu Stand durchkosten.

1 / 33 Viele Unterhaltungsmöglichkeiten für die Gäste und natürlich in besonderem Ausmaß.... © Eva Pretterhofer (alle Bilder)

Als sich Mickey Mouse und Donald Duck unter die Gäste mischten, schlugen Kinderherzen höher. Einen Adrenalinkick bekamen sie außerdem an den Fahrgeschäften: Geisterhaus und Bungee-Trampolin waren nämlich auch mit von der Partie.

In Kapfenberg steppt der Bär: