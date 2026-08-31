20 Meter lange Jacht vor Jesolo in Brand geraten und gesunken

Zehn Menschen waren an Bord. Sie konnten von der Küstenwache gerettet werden. Am Flughafen Venedig mussten deshalb mehrere Flüge umgeleitet werden.

Eine rund 20 Meter lange Jacht ist vor der norditalienischen Adriaküste bei Jesolo in Brand geraten und später gesunken. Die zehn Menschen an Bord, darunter der Kapitän, konnten rechtzeitig von der Küstenwache in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Der Brand brach am frühen Sonntagabend rund 100 Meter vor dem Strand im Bereich des Leuchtturms von Jesolo aus. Eine schwarze Rauchwolke alarmierte zahlreiche Badegäste. Die Feuerwehr rückte mit Löschbooten, Tauchern und einem Hubschrauber an, der Wasser aus der Luft auf die brennende Jacht abwarf.

Auswirkungen auf Flugverkehr

Nachdem das Feuer weitgehend bekämpft worden war, begann das Schiff zu sinken. Dabei bestand die Gefahr einer Meeresverschmutzung durch Dieselkraftstoff. Einsatzkräfte setzten schwimmende Sperren und saugfähige Barrieren ein. Nach Angaben der Behörden könnten sich noch mehrere hundert Liter Treibstoff im Tank befinden.

Der Brand hatte zudem Auswirkungen auf den Flugverkehr. Am Flughafen Venedig wurden am Abend mehrere Flüge umgeleitet.