Was Leser von Islands Nein zur EU halten: „Wir haben es vergeigt“

Nach dem jüngsten Referendum wird Island keine Beitrittsgespräche mit der EU führen. Wie unsere Leserinnen und Leser das Ergebnis einordnen, erfahren Sie hier.

Die Ablehnung neuer EU-Beitrittsgespräche in Island ist als Rückschlag für die Europäische Union zu werten. 52,8 Prozent stimmten dagegen. Für eine Mitgliedschaft hätten laut Beitrittsbefürwortern wirtschaftliche und sicherheitspolitische Argumente gesprochen: eine stärkere Integration in den Binnenmarkt, die Perspektive auf den Euro und der Schutz durch eine größere Gemeinschaft.

Durchsetzen konnte sich jedoch die Kampagne für nationale Souveränität, unterstützt von der Fischereilobby. Für die EU wiegt das Nein vor allem symbolisch schwer: Ein Beitritt des wohlhabenden Landes hätte zeigen können, dass die Union auch für wirtschaftlich starke Demokratien attraktiv bleibt.

„Dieses Ergebnis ist ein wichtiger Fingerzeig“

Im Forum der Kleinen Zeitung sorgt das Thema für eine rege Diskussion. „Gratulation an die Isländer! Wir haben es leider vergeigt“, schreibt etwa „eggenberger1212“. Neben Zuspruch stößt diese Einschätzung in der Kommentarspalte auch auf Unverständnis, dem „Peso“ folgendermaßen begegnet: „Die (Isländer, Anm.) wären Nettozahler, sagt Ihnen das was? Wenn man die Summen kennt und weiß, was die EU mit dem Geld macht, dann ist ein No-EU mehr als logisch.“

„Die (Isländer, Anm.) wären Nettozahler, sagt Ihnen das was? Wenn man die Summen kennt und weiß, was die EU mit dem Geld macht, dann ist ein No-EU mehr als logisch.“ — Peso

Für „aposch“ ist das Abstimmungsergebnis „ein wichtiger Fingerzeig, dass nicht alle Länder nach Brüssels Pfeife tanzen wollen“. Denn die „Regulierungswut der EU-Behörden“ schränke die Souveränität der Mitgliedsländer zu stark ein. Nahezu gleich fällt das Urteil von „Kestn“ aus: „Die aktuellen Entwicklungen – wie etwa in Island – müssen der Europäischen Union ein Warnsignal sein. In Brüssel hat sich ein bürokratischer Apparat entwickelt, der sich komplett von der Lebensrealität der Menschen entkoppelt hat.“

Worauf „Lamax1“ entgegnet: „Ich glaube, in der EU arbeiten nicht nur ‚gscheite‘ Leute. Die Isländer hätten einfach ein paar Vorschläge für ihre Fischer und Bauern gebraucht.“

„Leider für Island keine gute Entscheidung“

Differenzierter fällt die Einordnung von „So-schauts-aus“ aus, wonach die Entscheidung gegen EU-Beitrittsverhandlungen „mutmaßlich nur für die Fischer, die ihre Pfründe verteidigt haben“, gut gewesen sei. Ob Island dadurch auf lange Sicht „geopolitisch, wirtschaftlich etc.“ profitieren könne, „wird die Zeit zeigen“.

Wenn Le Pen, Farage, Weidel und Kickl als Erste dazu gratulieren, sollte man nachdenken, ob man wirklich alles richtig gemacht hat. Aber dort wie hier fürchtet man alles, was außerhalb des eigenen Gartenzaunes ist. — Qwirx

Indes steht für „Qwirx“ außer Frage: „Wenn Le Pen, Farage, Weidel und Kickl als Erste dazu gratulieren, sollte man nachdenken, ob man wirklich alles richtig gemacht hat. Aber dort wie hier fürchtet man alles, was außerhalb des eigenen Gartenzauns ist.“ Und: „Leider für Island keine gute Entscheidung“, ortet „Lepus52“, „aber Demokratie funktioniert so“. Bedenklich sei heutzutage jedenfalls, dass „nicht nur in Island demokratische Entscheidungen wie bei manchen Kaufentscheidungen getroffen“ werden und damit zu sehr von Werbung einzelner Interessensgruppen beeinflusst wären.

Dass sich Island mit seinen rund 400.000 Einwohnerinnen und Einwohnern realpolitisch so oder so nach der europäischen Wirtschaft richten müsse, ohne Mitglied zu sein, aber keinen Gestaltungsspielraum innerhalb der Europäischen Union habe, unterstreichen Kommentare mehrerer Nutzerinnen und Nutzer. „Das geht nicht ohne Richtlinien, die Island so wie auch Österreich in nationales Recht übernehmen muss. Einziger Unterschied ist, dass diese Pflicht bei uns im Verfassungsrang stehen muss, damit man Mitglied sein kann“, so „Zielpkt“.

Bedauern ob des isländischen „Nei“ kommt schließlich auch von „waggef“, denn: „Natürlich ist vieles in der EU verbesserungswürdig, aber nur eine starke EU/ein geeintes Europa kann gegen Imperatoren wie Trump, Xi und Putin bestehen.“