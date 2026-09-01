Albert Kreiner ist nach seiner Pensionierung oft gesehener Gast in seiner ehemaligen Abteilung. Nachfolger Adrian Plessin ist wieder Büroleiter von Landesrat Sebastian Schuschnig.

Schon der Wechsel von Adrian Plessin aus dem Büro von Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) an die Spitze der gewichtigen Abteilung 7 (jetzt Wirtschaftsstandort) war von einigen Nebengeräuschen begleitet. Die Opposition sah darin einen weiteren Fall von Postenschacher, der Amtsantritt wurde um einige Monate verzögert.

Dass Plessin nun gut ein Jahr nach seinem Amtsantritt wieder zurück auf seinen alten Posten wechselt, sorgte für Verwunderung. Die Vertrauensperson von Schuschnig ist ab sofort – befristet für ein Jahr – wieder dessen Büroleiter. „Grundsätzlich sind Wechsel von der Verwaltung in Regierungsbüros keine Seltenheit und durchaus gewünscht, weil damit die fachliche Expertise der Verwaltung in den Regierungsbüros abgebildet wird und es im Sinne einer effizienten Zusammenarbeit durchaus sinnvoll ist, wenn Mitarbeiter die organisatorischen Abläufe auf beiden Seiten kennen“, heißt es dazu aus dem Büro Schuschnig. Zudem seien alle Referatszuständigkeiten Schuschnigs in der Abteilung 7 gebündelt.

Sprecher für Koalition

Diese wird nun interimistisch von Stellvertreterin Nadja Kaidisch-Kopeinigg geleitet. Das Büro Schuschnig wurde nach Plessins Abgang von Barbara Wedenigg geleitet. Wedenigg übernimmt nun Plessins Stellvertretung und bleibt Sprecherin von Schuschnig sowie von Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und ist im Tandem mit Martin Hafner, Büroleiter von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), auch „Koalitionssprecherin“ Eine von der Regierungsspitze neu geschaffene Ebene. Die Opposition sprach im Zuge dessen von „Selbstinszenierung“ .

Kreiner weiter aktiv

Häufig in der Abteilung gesehen wird trotz Pensionierung Albert Kreiner. Plessins Vorgänger galt als „Landesjurist“, seine Expertise ist weiter gefragt. „Meine ehemaligen Mitarbeiter scherzen schon, dass sie mich jetzt öfter sehen als zuvor“, sagt Kreiner. Das habe auch einen Grund. Die Wirtschaftsombudsstelle, an deren Spitze er mit Gerhard Oswald steht, ist in räumlicher Nähe untergebracht. „Wenn ich gefragt werde, freut mich das und ich helfe gerne“, bleibt Kreiner „seiner“ Abteilung verbunden. „Balkon-Muppet“. sei er aber keiner.

Dass sein Nachfolger nun wieder zurück ins Landesratsbüro wechselt, habe auch ihn überrascht. „Er hat exzellente Arbeit geleistet. Gleiches gilt auch für seine Stellvertreterin. Das Team ist gut aufgestellt und gefestigt“, sagt Kreiner, der nach seiner Pensionierung eine Beratungsfirma gegründet hat. Ein Auftrag im Nachgang der Windkraft-Volksbefragung kam vom Land Kärnten, einer für ein Gutachten im Glücksspielbereich von der Landesregierung.