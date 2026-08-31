Nach zahlreichen Beschwerden über Moped- und Motorradgruppen kontrollierte die Polizei im Raum Gleisdorf 15 Mopeds. Bei zwei Fahrzeugen wurden die Kennzeichen abgenommen.

Am vergangenen Samstag führte die Polizei im Bezirk Weiz intensive Kontrollen durch

In den vergangenen Wochen waren bei der Polizei vermehrt Hinweise auf größere Gruppen von Zweiradfahrern eingegangen, die sich über soziale Medien zu gemeinsamen Ausfahrten verabreden sollen. Anrainer beklagten vor allem erhebliche Lärmbelästigungen. Zudem gab es Hinweise auf technisch veränderte oder leistungsstärkere Mopeds.

Am Samstagabend führte die Polizei deshalb unter der Leitung des Bezirkspolizeikommandos Weiz gezielte Kontrollen durch. Anlass dafür waren mitunter auch mehrere größere Veranstaltungen im Bezirk. Mehrere Verkehrsstreifen und Bereitschaftseinheiten waren im Einsatz.

Mopeds auf dem Prüfstand

Im Laufe des Abends meldeten mehrere Personen über den Polizeinotruf erneut eine größere Gruppe von Mopedlenkern im Raum Gleisdorf. Polizisten trafen dort auf rund 50 Zweiradlenker und führten gezielte Kontrollen durch.

Insgesamt hielt die Polizei 15 Mopeds an und überprüfte sie auf einem Mopedprüfstand. Bei zwei Fahrzeugen stellten die Beamten erhebliche technische Veränderungen fest. Die Kennzeichen wurden noch vor Ort abgenommen.

Ein weiteres Moped durfte nicht weiterfahren, da es nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Darüber hinaus wurden mehrere Anzeigen wegen Verkehrsverstößen erstattet und Organstrafen verhängt.

100 Alkoholkontrollen, fünf Anzeigen

Neben den Mopedkontrollen überprüfte die Polizei auch die Fahrtüchtigkeit anderer Verkehrsteilnehmer. Bei rund 100 Alkoholkontrollen wurden fünf Fahrzeuglenker angezeigt. In einem Fall wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Außerdem ermittelt die Polizei gegen einen Fahrzeuglenker, der einen offenbar ungültigen Zulassungsschein mitgeführt haben soll.