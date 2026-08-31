Ramsauer warf brennenden Fernseher in die Badewanne

Ein Fernseher löste am Sonntag Feuer in einer Wohnung in Ramsau am Dachstein aus. Die FF Aigen rückte am Freitag zu einem Brand auf einer Terrasse aus.

Die Feuerwehren Ramsau am Dachstein und Schladming wurden am Sonntagvormittag zu einem Brand in einer Wohnung gerufen

Alarm für die Feuerwehren Ramsau am Dachstein und Schladming am Sonntagvormittag: Im Ramsauer Ortsteil Kulm hatte ein Fernseher in einer Dachgeschoßwohnung Feuer gefangen. Der Bewohner reagierte geistesgegenwärtig und warf das TV-Gerät in die Badewanne. Ein Atemschutztrupp der FF Ramsau löschte den Brand und belüftete die stark verrauchte Wohnung. Selbige und auch der Dachstuhl wurden dazu per Wärmebildkameras kontrolliert.

Feuer auf der Terrasse

Zwei Feuerwehren waren bereits am Freitagabend auch in Aigen im Ennstal gefragt. Der Grund hier: Auf einer Terrasse im Ortsteil Sallaberg war ein Feuer ausgebrochen. Mit schwerem Atemschutz ausgerüstet, konnten die Mitglieder der FF Aigen und Lantschern dem Brand rasch Herr werden, das schnelle Eingreifen verhinderte eine Ausbreitung der Flammen auf das Wohnhaus. Um eventuelle Glutnester auszumachen, kam im Anschluss ebenfalls eine Wärmebildkamera zum Einsatz.