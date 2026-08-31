Besonderes Jubiläum beim Almkirchtag auf der Hochrindl

Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, die Hochrindl zu erleben, das vielfältige Angebot der Hütten und Stände zu entdecken und regionale Spezialitäten sowie traditionelles Handwerk kennenzulernen.

Unter dem Motto „Alles in Alm“ stand der diesjährige Hochrindler Almkirchtag ganz im Zeichen von Musik, Kulinarik, Kunst und altem Handwerk. Organisiert wurde der Almkirchtag gemeinsam von den Hochrindler Betrieben. Den Auftakt machte Pfarrer Reinhold Ahrer mit einem Wortgottesdienst, der vor dem Gasthof „Bauernstub’n“ gefeiert wurde.

Neben dem Almkirchtag stand ein besonderes Jubiläum im Mittelpunkt: 100 Jahre Hochrindl als touristischer Ort in Mittelkärnten. Das Jubiläum bot Anlass, auf die Entwicklung der Region zurückzublicken.

Bürgermeister Wilfried Mödritscher unterstrich in seiner Ansprache: „Wir haben hier großes Potenzial und ein tolles Panorama in dieser wunderbaren Gegend, das uns zur Verfügung steht. Menschen, die dieses Potenzial bereits damals erkannten, waren wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung des Ortes.“

1 / 88 Pfarrer Reinhold Ahrer zelebrierte den Wortgottesdienst © Manuella Trampitsch

Auch der Bürgermeister von Deutsch-Griffen Michael Reiner erinnerte an die Menschen, die die Geschichte der Hochrindl miterlebt und mitgeprägt haben. Viele hätten die Entwicklung des Ortes über Jahrzehnte begleitet.

Im Rahmen des Jubiläums wurden jene Menschen geehrt, „die ein wertschätzendes Lebenswerk vollbracht haben und über viele Jahre hinweg zur Entwicklung und Gestaltung des Ortes beigetragen haben“, betonen Mödritscher und Reiner unisono.

Geehrt wurden Hubert Reiner, Johann Prodinger, Annegret Zarre, Georg Wurmitzer, Adalbert Dörfler, Gabriela Prieß, Edelbert Dörfler, Gertrud und Ingo Huber sowie Klaus Zarre.

Georg Wurmitzer präsentierte auch ein Jubiläumsbuch, er hat es auf Grundlage der Einträge im Hüttenbuch geschrieben.