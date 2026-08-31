3.500 Meter hohe Aschewolke über Sumatra durch Vulkan

Der Vulkan Sinabung auf der indonesischen Insel Sumatra ist ausgebrochen und hat eine rund 3.500 Meter hohe Aschewolke in den Himmel gespuckt. Der Ausbruch dauerte mindestens eine Stunde, wie die indonesische Vulkanologiebehörde PVMBG am Montag mitteilte. Berichte über Verletzte oder Tote lagen zunächst nicht vor. Für den 2.460 Meter hohen Feuerberg gilt derzeit die zweite von vier Warnstufen.

© APA/Indonesia's Center for Volcanology Ausbruch dauerte rund eine Stunde