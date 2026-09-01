Weitzer Woodsolutions holt Investoren für Serienproduktion an Bord

Zwei neue Investoren steigen bei Weitzer Woodsolutions ein. Das Unternehmen aus Weiz will damit die industrielle Serienproduktion seiner Holz-Leichtbauteile ausbauen.

Die Weitzer Woodsolutions GmbH (WWS) aus Weiz stellt die Weichen für den nächsten Wachstumsschritt. Mit UB FIGG und der steirischen MFK Beteiligungs FlexCo steigen zwei neue strategische Investoren in das Unternehmen ein. Das frische Kapital soll den Ausbau der industriellen Serienproduktion nachhaltiger Holz-Leichtbau-Komponenten für Mobilitäts- und Industrieanwendungen ermöglichen. Über die Höhe der Investition wurde Stillschweigen vereinbart.

WWS ist Teil der Weitzer Holding, des traditionsreichen Familienunternehmens aus Weiz, das seit 1831 auf die Verarbeitung des Rohstoffs Holz spezialisiert ist. Das Unternehmen entwickelt Holzwerkstoffkomponenten, die als leichte und nachhaltige Alternative zu Stahl, Aluminium oder Kunststoff in der Industrie eingesetzt werden können.

Bereits heute arbeitet Weitzer Woodsolutions mit namhaften Industriekunden zusammen, unter anderem mit Siemens Mobility, Siemens Energy, BMW Group, Volkswagen, Daimler Truck, Magna Steyr Fahrzeugtechnik und FB Industry Automation.

© Weitzer Woodsolutions Stammsitz der Weitzer Group und Produktionsstandort der Weitzer Woodsolutions in Weiz

Schritt in die industrielle Serienfertigung

Geschäftsführer Martin F. Karner sieht den Einstieg der Investoren als wichtigen Meilenstein: „Wir stehen an einem Wendepunkt unserer Entwicklung. Das zusätzliche Kapital ermöglicht uns den Übergang von einem kleineren Produzenten zu einem Industriebetrieb, der Kunden bei großvolumigen Serienproduktionen unterstützen kann.“

© Stefan Leitner Holz-Leichtbau-Komponente der Weitzer Woodsolutions

Auch UB FIGG sieht großes Potenzial im Unternehmen. Der europäische Private-Equity-Fonds investiert gezielt in Wachstumsunternehmen, die erneuerbare biobasierte Materialien in der Industrie voranbringen. Gemeinsam mit regionalen Investoren soll die Weiterentwicklung des Standorts Weiz unterstützt werden.

Die Weitzer Holding bleibt weiterhin Gesellschafterin von Weitzer Woodsolutions und begleitet den weiteren Ausbau des Unternehmens.