Trendwende am Arbeitsmarkt: Vollzeitanteil steigt wieder

Anteil an ausgeschriebenen Teilzeitstellen sinkt. Das liegt an der schwächeren Konjunktur. Und auch an der geringeren Nachfrage nach Arbeitskräften in Berufen, in denen traditionell viele Menschen in Teilzeit arbeiten.

Der Teilzeit-Trend in Stelleninseraten hat zumindest vorläufig ein Ende: War der Anteil an ausgeschriebenen Teilzeitstellen auf karriere.at über die letzten Jahre kontinuierlich gestiegen, so ist er zuletzt wieder gesunken. Aktuell werden 75 Prozent der offenen Stellen in Vollzeit ausgeschrieben, 15 Prozent in Teilzeit. Der Rest entfällt auf Anstellungsverhältnisse, wie Lehrstellen oder Praktika.

„Der Anteil an Teilzeitstellen liegt weiterhin über dem Niveau der vergangenen Dekade. Allerdings sehen wir, dass der Anteil an Vollzeit erstmals seit vielen Jahren wieder steigt. Das liegt einerseits an der schwächeren Konjunktur und dem Wandel vom Arbeitnehmer- zum Arbeitgebermarkt. Und andererseits an der geringeren Nachfrage nach Arbeitskräften in Berufen, in denen traditionell viele Menschen in Teilzeit arbeiten. Ob es sich um eine nachhaltige Trendwende oder lediglich um eine kurzfristige Marktschwankung handelt, wird sich zeigen“, erklärt karriere.at-Vorstand Georg Konjovic.

© Karriere.at Georg Konjovic, CEO bei karriere.at

In männlich dominierten Berufsfeldern ist der Anteil an Vollzeit-Jobs höher. Im Berufsfeld „Führung, Management“ gibt es mit 93 Prozent den größten Anteil an Vollzeitstellen, gefolgt von „IT und EDV“ (85 Prozent) und „Technik und Ingenieurwesen“ (82 Prozent). Außerdem in den Top fünf: „Einkauf, Logistik“ und „Beratung, Consulting“, wo je vier von fünf Jobs in Vollzeit ausgeschrieben sind.

Männlich dominiert, weiblich dominiert

Umgekehrt führt das Berufsfeld „Pharma, Gesundheit, Soziales“ einmal mehr die Liste der Berufsfelder mit dem höchsten Anteil an ausgeschriebenen Teilzeitstellen an (42 Prozent). In den Top fünf finden sich außerdem die Berufsfelder „Coaching, Training“ (36 Prozent Teilzeit), „Assistenz, Verwaltung“ (30 Prozent), „Personalwesen“ (27 Prozent) und „Rechnungswesen, Controlling“ (25 Prozent). Die Teilzeitquote in Österreich ist am zweithöchsten innerhalb der EU. Nur in den Niederlanden ist sie noch höher. Heute arbeitet jede zweite berufstätige Frau in Österreich in Teilzeit, bei den Männern sind es 14 Prozent.