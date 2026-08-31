Firmenchef bei Löschversuch in Betrieb in St. Paul verletzt

Im Bereich einer Röstanlage kam es am Sonntag zu einem Brand. Der 63 Jahre alte Besitzer erlitt eine Rauchgasvergiftung.

In der Gemeinde St. Paul im Lavanttal ist am Sonntag in einem Produktionsunternehmen ein Brand ausgebrochen. Der Firmenchef bemerkte die Rauchentwicklung im Bereich einer Röstanlage und startete mit Löschversuchen. Dabei erlitt der 63-Jährige eine Rauchgasvergiftung. Er musste ins LKH Wolfsberg gebracht werden.

Der Brand konnte unterdessen von den im Einsatz befindlichen 85 Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache wird nun ermittelt. Die Schadenshöhe ist ebenfalls unbekannt.