Geldmuseum der OeNB zeigt letzte Ausstellung vor Umbau

Ab Dienstag widmet sich das Geldmuseum der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) der "Welt des Goldes". In der neuen Sonderausstellung soll die Geschichte des Edelmetalls vom Sternenstaub bis zum Schatz in zehn Kapiteln nachvollzogen werden. Es ist die letzte Schau im alten Ambiente. Ab Ende Juni 2027 soll es "zeitgemäß modernisiert" werden. "Anfang 2029 wird es auf mehr als die doppelte Fläche erweitert wieder öffnen", so OeNB-Direktor Josef Meichenitsch in einer Aussendung.

© APA/GÜNTER GRANITZER Goldbarren in der OeNB