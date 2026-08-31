Neuromantikerin: Autorin Marie-Thérèse Kerschbaumer ist 90

Marie-Thérèse Kerschbaumer gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigen Stimmen der heimischen Literatur. Ihr vielfältiges Werk spannt sich von engagierter Prosa über Essays und Hörspiele bis zu zarter, bildmächtiger Lyrik. Dabei stritt sie nicht nur literarisch für ihre Anliegen, sondern wich auch gesellschaftlichen Debatten nie aus. Am Montag (31. August) feiert die in Wien lebende Autorin ihren 90. Geburtstag. Im September erscheint ihr neues Buch "Riflessioni Tusculane".

© APA/ROLAND SCHLAGER Kerschbaumer 2004 bei Preäsentation des "Austrokoffers"