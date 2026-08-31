Verlängerung von Iran-Einsatz untragbar? Pentagon dementiert

Das US-Verteidigungsministerium hat einen Medienbericht teilweise dementiert, wonach mehrere hochrangige US-Militärs vor einer Verlängerung des US-Einsatzes gegen den Iran gewarnt haben. "Vieles davon ist schlichtweg falsch", schrieb Pentagon-Sprecher Sean Parnell auf X. Er betonte, dass die Veröffentlichung streng geheimer Lageberichte ein "Verbrechen" sei. In einem Statement sagte Parnell, dass der Artikel "ein schlecht recherchierter Bericht voller Ungenauigkeiten" sei.

ARLINGTON, VIRGINIA - AUGUST 26: Sean Parnell, Chairman of the Afghanistan Withdrawal Special Review Panel and the Chief Pentagon Spokesman, speaks during an event to honor Marines who were serving during the 2021 Abbey Gate bombing, at the Pentagon on August 26, 2026 in Arlington, Virginia. Three U.S. Marines from Golf Company have their valor awards formally upgraded to honor their heroism and lifesaving actions during the 2021 Abbey Gate bombing, at Hamid Karzai International Airport in Kabul. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Zu internen operativen Abläufen oder bestimmten Risikobewertungen wolle er sich nicht öffentlich äußern. Zuvor hatte die "Washington Post" unter Berufung auf mit einem geheimen Dokument vertraute Personen berichtet, dass mehrere hochrangige US-Militärs Verteidigungsminister Pete Hegseth darauf hingewiesen hätten, dass eine Verlängerung groß angelegter Operationen gegen den Iran nicht tragbar sei. Außerdem könnten dadurch die Fähigkeiten der Streitkräfte, Bedrohungen auch in der Heimat abzuwehren, eingeschränkt werden, schrieb die Tageszeitung unter Berufung auf das Secretary of Defense Orders Book (SDOB).

Dabei handelt es sich laut "Washington Post" um eine in der Regel zweimal im Monat zusammengestellte Übersicht über die weltweite Verfügbarkeit von US-Kriegsschiffen, Flugzeugen, Personal und Waffensystemen. Die Warnungen seien von Oberbefehlshabern von Heer, Marine und Luftwaffe sowie den Viersternegenerälen, die die US-Operationen in Europa, Asien und Lateinamerika leiten, ausgesprochen worden, hieß es weiter.

Laut dem Dokument sei vorgesehen, dass einige in Nahost stationierten Truppen bis September und andere bis 2027 dort bleiben sollen. Eine mögliche Verlängerung des Truppeneinsatzes habe die Militärführung dazu veranlasst, ihre Besorgnis zu äußern.