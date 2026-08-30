USA greifen erstmals seit Wochen wieder im Iran an

Die US-Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag erstmals seit Wochen wieder Ziele im Iran angegriffen. Dabei sei die iranische Insel Larak in der Straße von Hormuz attackiert worden, erklärte das für die Region zuständige US-Militärkommando CENTCOM. Der Angriff galt demnach zwei Raketenabschussstellungen, an denen die iranischen Revolutionsgarden den Abschuss von mit Seeminen bestückten Raketen vorbereitet hätten, erklärte CENTCOM-Sprecher Tim Hawkins.

vor 28 Minuten 30. August 2026 um 21:20 Iran Schifffahrt +2 IsraelAußenpolitik