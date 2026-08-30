Bergsteiger stürzte in Tirol in den Tod

Ein 41-jähriger Bergsteiger ist Sonntagmittag beim Abstieg vom "Mulleter Seichenkopf" im Gemeindegebiet von 9992 Iselsberg-Stronach in Tirol tödlich verunglückt. Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte über eine felsdurchsetzte Rinne ab. Sein Begleiter setzte einen Notruf ab. Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers "Christophorus 7" konnte jedoch nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen, hieß es in einer Aussendung.