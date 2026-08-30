Bei Bergtour in Osttirol: 41-Jähriger stolpert und stürzt in den Tod

Der Unfall ereignete sich Sonntagmittag auf dem Mulleter Seichenkopf im Gemeindegebiet von Iselberg-Stronach. Der Bergsteiger stürzte vor den Augen seines Begleiters ab.

Der Notarzt des C7 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen

Tödlicher Alpinunfall am Sonntag in der Schobergruppe in Osttirol. Zwei Bergsteiger aus Österreich, beide 41 Jahre alt, waren im Bereich des Mulleter Seichenkopfs (2918 m) im Gemeindegebiet von Iselberg-Stronach unterwegs. Beim Abstieg um die Mittagszeit stolperte einer der beiden Männer, verlor das Gleichgewicht und stürzte über eine felsdurchsetzte Rinne ab.

Sein Begleiter stieg umgehend über einen Grat zum Verunglückten ab und setzte einen Notruf ab. Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers „Christophorus 7“ konnte nur noch den Tod des 41-jährigen Bergsteigers feststellen.