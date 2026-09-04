Die deutschen Reise-Blogger Marie Volkert und Christian Hergesell wollten wissen, wie teuer das beliebte Urlaubsland an der Adria wirklich ist. Und sammelten dafür wieder Hunderte Preise.

Marie Volkert und Christian Hergesell sind weit gereist. Seit 2016 betreiben die beiden Deutschen den Reise-Blog „Worldonabudget“, vor drei Jahren machten sie sich als Reise-Blogger selbstständig. Zu ihren liebsten Reisezielen zählt seit Jahren Kroatien. Doch auch sie haben festgestellt: Das Land an der Adria ist längst kein günstiges Geheimziel mehr. Die Preise sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Auch das persönliche Preisempfinden anderer Urlauber fällt deutlich aus: In einer Umfrage unter 1.448 deutschsprachigen Reisenden, die Volkert und Hergesell gemacht haben, bezeichneten zwei Drittel die Preise in Kroatien mittlerweile als zu hoch, ein Drittel stufte diese als „genau richtig“ ein. Doch wie teuer ist ein Urlaub an der Adria tatsächlich?

Preise für Unterkünfte

Wie bereits im Vorjahr haben die Reise-Blogger auch heuer wieder für ihre Preisstudie Hunderte Preise gesammelt – von Restaurantbesuchen, Lebensmitteln bis hin zu Unterkünften. Im Vergleich zu 2025 konnten Volkert und Hergesell keine pauschalen Preissteigerungen feststellen. Und es gab für sie sogar die eine oder andere (positive) Überraschung. „Manche Preise sind günstiger geworden“, so Hergesell.

Die beiden wollen das in diesem Jahr vor allem bei Unterkünften festgestellt haben. Der durchschnittliche Übernachtungspreis für zwei Personen sank laut ihrer persönlichen Studie von 105,6 auf 97,52 Euro. Verglichen wurden Privatunterkünfte an 16 verschiedenen Orten. Am teuersten war erneut Dubrovnik, während etwa die Gegend rund um die Plitvicer Seen, Šibenik und Makarska deutlich günstiger ausfiel. „Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, lohnt es sich, im Umkreis von zehn Kilometern zu deinem gewünschten Urlaubsziel zu schauen. Dort sind die Preise oft günstiger oder man bekommt eine bessere Qualität“, haben die beiden während ihres diesjährigen Kroatien-Aufenthaltes festgestellt.

© worldonabudget

Essen im Restaurant

Anders sieht laut den Reise-Bloggern die Entwicklung bei den Restaurantpreisen aus, die die beiden bei 59 Gaststätten gesammelt haben. Zwar wirkt der Durchschnitt aller erhobenen Lokale zunächst teilweise günstiger als 2025. Betrachtet man jedoch jene Restaurants, die bereits im Vorjahr untersucht wurden, zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend. Vor allem Bier, Fisch und Ćevapčići seien teurer geworden. Auch regional gibt es laut Volkert und Hergesell große Unterschiede. Dubrovnik fällt bei den Getränkepreisen besonders auf, während die höchsten Preise für Speisen in Baška auf der Insel Krk registriert wurden. Als vergleichsweise günstig erwies sich bei der Untersuchung Istrien – wobei auch dort bekannte Touristenorte wie Rovinj und Poreč preislich deutlich höher liegen können. „Vergleichen lohnt sich, denn oft zahlt man etwas außerhalb des touristischen Zentrums deutlich weniger“, raten Volkert und Hergesell.

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Supermarktpreise

Da sich die beiden während ihres Aufenthalts in Kroatien nicht in Hotels, sondern in Ferienwohnungen aufhielten, waren für sie auch die Preise für einen Einkauf im Supermarkt von Interesse. Bei den Einkäufen im Supermarkt ergab sich für die Reise-Blogger kein eindeutiges Bild. Einige Produkte wurden günstiger, andere teurer. Besonders stark schwankte der Preis für Tomaten. Auch bei Sonnencreme wurden erhebliche Preisunterschiede festgestellt. Als Spartipp empfehlen die Autoren, für größere Einkäufe eher zu großen Ketten zu gehen und kleine Geschäfte in touristischen Zentren zu meiden.

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Tagesbudget

Für einen realistischen Kroatien-Urlaub veranschlagten die Blogger laut ihrer individuellen Kalkulation heuer etwa 80 bis 90 Euro pro Person und Tag – inklusive Unterkunft, Essen und Ausgaben vor Ort, etwa für Ausflüge. Das Fazit der beiden: „Mit einer entsprechenden Planung kann man in Kroatien nach wie vor einen Urlaub mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis verbringen.“