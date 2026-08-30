Ralf Schumacher muss nach Jetski-Unfall im TV operiert werden

Der Ex-Formel-1-Pilot war am Samstagabend in einer Show mit Stefan Raab gestürzt und hatte sich die Schulter ausgekugelt. Zur vollständigen Genesung muss er in Österreich operiert werden.

Eigentlich sollte es für Ralf Schumacher bei Stefan Raabs neuer „Jetski Star WM“ auf der Regattabahn in Duisburg um den Sieg gehen. Doch für den ehemaligen Formel-1-Piloten endete der Wettkampf mit einer schmerzhaften Verletzung.

Doch was ist passiert? Schumacher trat gemeinsam mit Stefan Raab in der Team-Challenge an. Die beiden mussten dabei zusammen auf einem Jetski verschiedene Aufgaben bewältigen. Bereits nach rund 20 Sekunden landete das Duo erstmals im Wasser. Der Jetski konnte zwar wieder aufgerichtet werden, doch wenig später kam es erneut zum Sturz.

Ralf Schumacher hat sich bei TV-Auftritt verletzt

Beim zweiten Zwischenfall wollte Schumacher den umgekippten Jetski möglichst schnell wieder drehen. Dabei griff er nach dem Fahrzeug und kugelte sich dabei die Schulter aus. Raab bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte, und winkte die Wasserretter zu Hilfe. Schumacher wurde aus dem Wasser gebracht und medizinisch versorgt.

Die Schulter wurde zwar vor Ort wieder eingekugelt, doch nun muss der 51-Jährige operiert werden. „Ich bin gerade auf dem Weg nach Österreich, dort werde ich am Montag an der rechten Schulter operiert. Die Schulter schmerzt die ganze Zeit, aber nach der Operation sollte es besser gehen“, sagt Schumacher am Sonntag gegenüber der „Bild“.

Ralf Schumacher muss operiert werden

Wie die Untersuchungen ergaben, hat sich der Ex-Formel-1-Pilot ein Stück Knochen abgebrochen. Ohne Operation würde die Schulter „instabil bleiben und ich könnte nie wieder einen Klimmzug machen“. In fünf bis sechs Monaten soll alles vollständig verheilt sein.

Doch eine Arbeitspause möchte der 51-Jährige nicht einlegen. Am kommenden Sonntag findet der Große Preis von Italien statt, wo Schumacher als Formel-1-Experte vor der Kamera stehen wird. „Das kriege ich hin! Ich muss ja nur mit der linken Hand das Mikrofon halten. Nach der OP werde ich eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Und dann am Donnerstag nach Monza reisen.“