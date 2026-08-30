Laura Stigger im Cross Country auf WM-Rang acht

Weltmeisterin nicht mehr so spritzig – Max Foidl bei Pidcock-Show auf Rang 22.

Short-Track-Siegerin Laura Stigger hat bei der Mountainbike-WM im Val di Sole die Medaillenränge im olympischen Cross-Country-Rennen deutlich verpasst. Die Tirolerin belegte am Sonntag im Abschlussbewerb Rang acht. Mona Mitterwallner kam nicht über Platz 28 hinaus. Den Titel sicherte sich erstmals die Schweizerin Sina Frei, die auch schon bei der EM triumphiert hatte. Die Olympiazweite gewann überlegen vor der Italienerin Martina Berta und ihrer Landsfrau Nicole Koller.

„Wir wussten, dass es lange wird, und mit der Hitze wird es schwierig. Es war nicht mein bester und frischester Tag, aber in Summe bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Weltmeisterschaften. Ich hatte nie gerechnet, dass ich ein Regenbogentrikot mitnehmen“, fügte Stigger an.

Bei den Männern holte Thomas Pidcock seinen insgesamt zweiten WM-Titel nach 2023, der Brite ist auch Olympiasieger 2021 und 2024. Der Steirer Max Foidl („Heute war einfach nicht mein Tag“) wurde 22., im U23-Rennen landete die Tirolerin Katrin Embacher an der achten Stelle, die Steirerin Antonia Grangl kam auf Rang 14, machte dabei aber über 20 Plätze aus ihrer Startposition gut. „Der Start war mega, ich konnte mich immer weiter nach vorne arbeiten und hatte eine gute Gruppe. Die Stimmung war verrückt, weil auch so viele Österreicher hier sind. Es war so motivierend, vor allem im Wald dann. Ich nehme ein bisschen Selbstvertrauen mit aus Val Di Sole und hatte eine coole Zeit mit dem Nationalteam“, sagte sie.

Im Rennen der U23-Männer war von den drei heimischen Startern der Steirer Maks Alfred Barret Maunz der Beste auf Rang 17. Vor einem Jahr wurde er bei den Junioren Fünfter, nun klappte es mit den Top 20 bei seiner Premiere in der U23. „Ich bin auf Rang 17 nach vorne, bin nicht ganz happy damit, aber eigentlich muss man es sein mit dem Ergebnis im ersten U23-Jahr“, meinte der 19-Jährige, der wie seine beiden Teamkollegen Alexander Hammerle und Anatol Friedl gleich auf den ersten Metern in einen Startcrash involviert war: „Direkt nach dem Start bin ich gelegen, musste mein Rad finden, bin aber gut wieder rauf. Es war eine rasante Aufholjagd, aber mehr war nicht möglich, weil insgesamt das Tempo auch so hoch war.“ Der Grazer Friedl stieg in der fünften Runde vom Rad.