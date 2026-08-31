Hollywoodstar Sylvester Stallone feiert Verlobung von Tochter Sophia

Die Tochter des Schauspielers verkündete kürzlich ihre Verlobung. Papa Sylvester Stallone ist überglücklich und gibt Einblicke in die Feierlichkeiten.

Rocky grinst bei diesen Nachrichten über beide Ohren! Schauspieler Sylvester Stallone (80) freut sich auf Instagram mit Tochter Sophia, denn die 30-Jährige hat sich mit ihrem Partner Michael Sheehan verlobt. „Wir sind so begeistert von der Verlobung unserer Tochter Sophia mit Michael!“, schreibt er zu gemeinsamen Schnappschüssen mit dem glücklichen Paar.

„Für immer mit meinem besten Freund“, kommentiert die Tochter des Kultstars ihr eigenes Posting. Die Bilder zeigen einen romantischen Heiratsantrag mit Kerzen und weißen Rosen. Die 30-Jährige ist sichtlich gerührt und fällt ihrem knieenden Partner in die Arme. Stolz zeigt sie ihren funkelnden Verlobungsring. Sophia ist als Produzentin aktiv, sie entwickelt mit „Callisto Media“ aktuell Projekte für „Amazon Prime“.

Freude bei den Stallones: Sophia verkündet Verlobung

Anschließend wurde angestoßen und mit dem Paar gefeiert. Natürlich waren auch Sophias Eltern, Sylvester Stallone und Ehefrau Jennifer Flavin Stallone (58), vor Ort.

Der Schauspieler ist seit 1997 in dritter Ehe mit Flavin verheiratet. Mit ihr hat Stallone drei Töchter: Sophia, Sistine (28) und Scarlet (24). Zuvor war er mit Sasha Czack verheiratet, das Paar hat zwei Söhne. Sage Stallone – er verstarb 2012 – und Seargeoh Stallone. Die zweite Ehe mit Brigitte Nielsen blieb kinderlos.

Ihre Schwestern freuen sich mit und kommentieren: „Yay. Meine liebsten Menschen. Ich weine. Ich bin so glücklich. Ich liebe euch beide so sehr.“ Und: „Die schönsten Verlobten überhaupt.“ Auch Mama Jennifer freut sich, dass „Michael bald ein Mitglied unserer Familie wird“.

Stallone zählt zu den bekanntesten Hollywoodstars und wurde vor allem durch seine Rollen als Rocky Balboa und John Rambo weltberühmt. Seinen Durchbruch schaffte der Schauspieler 1976 mit „Rocky“, für den er nicht nur das Drehbuch schrieb, sondern auch die Hauptrolle übernahm. Der Film wurde ein riesiger Erfolg und gewann den Oscar als bester Film. Mit den „Rocky“- und „Rambo“-Filmen etablierte sich Stallone in den folgenden Jahrzehnten als Actionstar, bevor er unter anderem mit „Cliffhanger“, „Demolition Man“ und „The Expendables“ weitere große Erfolge feierte. Neben der Schauspielerei arbeitete er als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent und prägte das Actionkino der 1970er- bis 2000er-Jahre entscheidend mit. Aktuell ist er als Mafia-Boss Dwight „The General“ Manfredi in der Paramount-Serie „Tulsa King“ zu sehen.